Inondations printanières 2017 - Point de presse de la Sécurité civile du Québec







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel, accompagnés du directeur des opérations en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, Éric Houde, invitent les médias à un point de presse qui portera sur les inondations en cours. Des représentants des Forces armées canadiennes, de la Sûreté du Québec, d'Hydro-Québec et de la Direction générale des barrages de l'État seront présents pour répondre aux questions.

Date : 8 mai 2017 Heure : 8 h Lieu : 5100, rue Sherbrooke Est Montréal

Information en ligne

Obtenez toute l'information relative aux inondations en cours en vous inscrivant au compte Twitter @urgencequebec, en visitant la page Facebook Urgence Québec et en consultant le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca.

