Inondations : Amir Khadir lance un appel à la solidarité







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Mercier, Amir Khadir, lance un appel à la solidarité avec les résidents et les résidentes des 130 municipalités touchées par les inondations et demande au gouvernement de ne pas lésiner sur les efforts à déployer.

« Au cours des derniers jours, nous avons été témoins de l'élan de solidarité spontané et bienveillant dont font preuve les Québécois et les Québécoises les uns envers les autres depuis le début de cette catastrophe. Des milliers de personnes sont touchées, des milliers d'autres se portent à leur secours, accompagnées de pompiers.ères et d'employés.es municipaux. J'en ai moi-même été un témoin direct depuis 2 jours sur la rue Paquin à L'Île-Bizard et je tiens à les saluer et les encourager. Je veux aussi inviter nos concitoyens et concitoyennes à faire preuve de prudence. Les résidents et les résidentes des secteurs inondés se mettent parfois en danger pour sauver leurs maisons que les assurances refusent de couvrir pour divers prétextes», a indiqué Amir Khadir, dont des amis et des membres de la famille de son épouse ont été touchés à L'Île-Bizard.

« J'ai vu des rues de L'Île-Bizard Bizard baigner littéralement dans les crues de la rivière Des Prairies. Lorsque nous avons dû évacuer la maison de mon ami au milieu de la nuit, trop de gens exténués par plusieurs jours et nuits de résistance aux crues continuaient encore à prendre des risques considérables pour leur sécurité, par attachement à leur maison patrimoniale, par crainte de tout perdre, abandonnés par leurs compagnies d'assurances ou pour toute autre raison. Le décret de l'État d'urgence permettra aux responsables d'assurer la sécurité de ces personnes », a rapporté Amir Khadir.

Appuyant l'état d'urgence décrété par la Ville de Montréal pour certains arrondissements, M. Khadir invite le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique à travailler activement dès maintenant aux mesures à mettre en place pour la suite des choses.

« Des gens sont en train de tout perdre! Le gouvernement doit déployer tous les efforts nécessaires pour sauver ce qui peut être sauvé, mais aussi pour rassurer les sinistrés avec un programme d'indemnisation énergique et efficace pour éviter qu'ils ne se mettent en danger afin de protéger leur propriété par peur de ne pas être dédommagés par leur compagnie d'assurances. Ces inondations ne sont pas les premières. Le gouvernement devrait être mieux préparé, mais aussi revoir sans plus tarder toute la politique d'assurances des dommages matériels, puisque les perturbations climatiques en cours vont se multiplier et augmenter la fréquence de ce genre de sinistre dans toutes les régions du Québec. Alors que la nature montre plus que jamais son caractère farouche et indomptable et que, par sa géographie, le Québec entier habite essentiellement en bordure de vastes étendues et cours d'eau, nous devrons être prêts! » a ajouté M. Khadir.

