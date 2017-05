Déclaration du premier ministre du Canada au sujet du résultat de l'élection présidentielle en France







OTTAWA, le 7 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du résultat de l'élection présidentielle en France :



« Au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais féliciter Emmanuel Macron de son élection à la présidence de la République française.

« Le Canada et la France entretiennent une relation chaleureuse et de longue date, basée sur une histoire commune, des profonds liens culturels et interpersonnels, ainsi qu'un partenariat économique fort. Nous travaillons également ensemble de près dans des dossiers internationaux importants, en tant que solides alliés et partenaires au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7, du G20 et de la Francophonie.

« Je suis impatient de travailler de près avec le président désigné Macron au cours des prochaines années, alors que nous nous efforçons de mettre en oeuvre un agenda progressiste afin de promouvoir la sécurité internationale, de rehausser la collaboration en matière de science et de technologie, et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. Notamment, nous continuerons d'assurer la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. »

Le présent document se trouve également à l'adresse http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 16:19 et diffusé par :