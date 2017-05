Sommet#Jeunesse375Mtl - Des échanges enrichissants avec des centaines de jeunes inspirants jettent la base pour la Stratégie jeunesse montréalaise 2018-2022







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que Mme Érika Duchesne, élue responsable de la Politique de l'enfant à la Ville de Montréal, et M. Harout Chitilian, responsable de la réforme administrative, de la jeunesse, de la Ville intelligente ainsi des technologies de l'information au comité exécutif de la Ville de Montréal, ont remercié les centaines de participants de leurs idées, réflexions et échanges transmis au cours du Sommet #Jeunesse375Mtl, qui s'est déroulé les 6 et 7 mai au Centre des sciences de Montréal, à l'initiative de Concertation Montréal.

« Notre philosophie en matière de développement jeunesse s'appuie sur trois mots : par, pour et avec les jeunes. Pendant deux jours, mes collègues et moi, ainsi que des membres de l'Administration municipale dévoués à la cause jeunesse, avons écouté attentivement les échanges des participants au Sommet #Jeunesse375Mmtl. Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de fondation de Montréal, l'exercice que nous avons fait ensemble est extrêmement précieux, car il permettra de nous projeter dans l'avenir pour élaborer des actions garantissant un futur meilleur pour la jeune population de Montréal », a dit Mme Érika Duchesne.

L'événement Sommet #Jeunesse375Mtl a réuni pendant le week-end 19 ambassadrices et ambassadeurs de l'engagement sélectionné-e-s dans le cadre du projet #Jeunesse375Mtl, des jeunes représentant toutes les diversités de Montréal. De plus, près d'une vingtaine d'organisations ont partagé leurs expertises, enrichi les discussions et sensibilisé les jeunes à divers enjeux montréalais. Sous la formule d'un forum ouvert, les participant-e-s ont eu l'occasion de s'exprimer, d'échanger et de définir 25 grands rêves pour Montréal d'ici son 400e anniversaire à travers plus d'une dizaine de thématiques qu'ils ont eux-mêmes déterminées. Ces échanges permettront également de nourrir les réflexions autour des futures actions montréalaises en matière de jeunesse.

Bilan de la Ville de Montréal

De 2013 à 2017, en plus de centaines de projets et actions soutenus dans les arrondissements, l'Administration municipale a offert une cinquantaine de projets jeunesse, appuyés par une enveloppe budgétaire annuel de 2 M$ en provenance d'ententes avec le gouvernement du Québec. En outre, la Ville de Montréal a adopté en 2016 une Politique de l'enfant doté d'un budget d'un budget annuel de 5 M$. En 2017, les actions sont déployées dans neuf quartiers de la métropole. Elle a aussi récemment intégré les droits des enfants à la Charte montréalaise des droits et responsabilités en adaptant le contenu de celle-ci à un jeune public.

« C'est une charte inclusive qui contribue au mieux-vivre ensemble des Montréalais et Montréalaises, y compris les jeunes. Celle-ci illustre notre responsabilité pour que la relève soit confiante envers sa ville, a précisé M. Harout Chitilian. Quant aux futures actions jeunesse, elles émergeront dans les prochains mois et seront le fruit des réflexions issues du Sommet#Jeunesse375Mtl. Merci à toutes les participantes et participants de leur précieuse collaboration. »

