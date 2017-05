Déclaration d'Olymel sur l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des travailleurs d'Olympia (CSN) à l'usine de St-Simon

QUÉBEC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, et le porte?parole du Parti Québécois en matière de relations internationales, Stéphane Bergeron, tiennent à saluer la victoire d'Emmanuel Macron et son...

QUÉBEC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, saluent l'élection d'Emmanuel Macron à l'issue du second tour de scrutin...