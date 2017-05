Présidentielles françaises - Le Parti Québécois salue la victoire d'Emmanuel Macron







QUÉBEC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, et le porte?parole du Parti Québécois en matière de relations internationales, Stéphane Bergeron, tiennent à saluer la victoire d'Emmanuel Macron et son accession à la présidence de la République française.

« La relation directe et privilégiée qui unit le Québec et la France est un atout inestimable. Avec l'élection de M. Macron, j'ai confiance que nous saurons la maintenir, et je souhaite que nous puissions, même, la renforcer. Chose certaine, le nouveau président de la République sera toujours le bienvenu au Québec! », a affirmé Jean-François Lisée.

« En France comme au Québec, depuis plusieurs mois - et plus spécialement pendant les primaires -, nous multiplions les rencontres avec les acteurs de la politique française. Nous comptons évidemment poursuivre et enrichir ces échanges, tout particulièrement avec l'équipe du nouveau président de la République française », a ajouté Stéphane Bergeron.

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 14:44 et diffusé par :