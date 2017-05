La Ville de Montréal décrète l'état d'urgence pour 48 heures en raison des inondations







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal décrète l'état d'urgence dans trois arrondissements et deux villes liées de l'agglomération. Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, annonce cette décision à la suite de l'analyse des inondations qui ont lieu actuellement, particulièrement dans le secteur ouest de l'île. Les territoires visés sont les suivants : Ahuntsic-Cartierville; L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève; Pierrefonds-Roxboro; Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

« La Ville de Montréal vit actuellement une situation exceptionnelle et historique eu égard à la crue des eaux et aux inondations, une première pour notre métropole. La priorité demeure avant tout la sécurité des citoyens, c'est dans cette optique que j'ai pris la décision de décréter l'état d'urgence. De ce fait, notre autorité municipale se dote de pouvoirs décisionnels supplémentaires qui évolueront en fonction de l'évolution des besoins notamment sur le plan des évacuations et des ressources financières et humaines », a affirmé le maire de Montréal.

Rappelons que le maire peut avoir recours à ses pouvoirs extraordinaires et décréter l'état d'urgence dans la municipalité lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :

la municipalité est aux prises avec un sinistre majeur, réel ou imminent;





la municipalité doit agir immédiatement pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes;





le plan de sécurité civile de la municipalité ou ses règles habituelles de fonctionnement ne lui permettent pas de réaliser adéquatement les interventions nécessaires.

Les conditions météorologiques actuelles et prévisionnelles laissent entrevoir que la situation ne sera pas de courte durée et qu'elle s'échelonnera sur plusieurs jours. Selon Environnement Canada, il est prévu que le niveau de la rivière des Prairies montera de 20 cm d'ici la nuit prochaine, ce qui aura pour effet d'affaiblir les digues, les murets et les barrages d'eau installés aux endroits névralgiques pour freiner l'infiltration d'eau.

« Je demande la collaboration de tous les résidents touchés par les inondations afin de respecter les recommandations et décisions actuelles et à venir. J'exhorte les citoyens de l'Île Mercier et autres résidents dont la sécurité ne peut plus être assurée par les services d'urgence, de respecter les ordres d'évacuation », a martelé M. Denis Coderre.

Les intervenants du Centre de sécurité civile, du Service de sécurité incendies de Montréal (SIM), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des forces armées canadiennes, des employés de la Ville sont à pied d'oeuvre pour sécuriser les digues, ajouter des digues aux endroits requis et faire l'état d'une surveillance régulière de celles-ci. Une communication constante est également assurée entre la sécurité civile et les forces armées canadiennes.

Selon les dernières données recensées, ce sont un total de 180 résidences qui ont été évacuées. Les sinistrés évacués sont pris en charge par la Croix-Rouge et hébergés. Une aide financière leur est également offerte par le Gouvernement du Québec via le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec.

La Ville de Montréal tient à souligner la solidarité qui émane de cette situation et elle réitère qu'elle demeure au service des citoyens durement éprouvés par les inondations. Elle désire également rappeler que ses employés travaillent 24/24h, sont présents sur le terrain et surveillent l'évolution de la situation d'heure en heure.

Pour obtenir plus amples informations sur la situation des inondations, consultez le site Internet du Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7637,81857660&_dad=portal&_schema=PORTAL

