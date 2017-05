20 jeunes du Dr Julien découvrent les joies du vélo







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour une 9e année consécutive, Les Producteurs de lait du Québec, avec la complicité de Vélo Québec, offrent un nouveau vélo à 20 jeunes fréquentant les centres de pédiatrie sociale en communauté de la Fondation du Dr Julien.

Chaque année, depuis 2009, Les Producteurs de lait du Québec permettent à 20 nouveaux jeunes de vivre une expérience exceptionnelle en leur offrant un vélo. Ces derniers profiteront de leur nouvelle monture en compagnie de quelque 25 000 cyclistes, le dimanche 4 juin à l'occasion du Tour de l'Île de Montréal, un évènement du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Jean Coutu. En plus de les inviter à pédaler avec leur famille à ce grand événement cycliste, Vélo Québec offrira aux jeunes une sortie préparatoire pour leur enseigner les rudiments du cyclisme et de la sécurité routière.

« Offrir un vélo à un jeune est une excellente façon de l'initier à la pratique de cette activité physique et par le fait même, à de saines habitudes de vie. Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de contribuer à cette merveilleuse cause, grâce à laquelle 180 vélos ont été offerts depuis 2009 », souligne Bruno Letendre, président, Les Producteurs de lait du Québec.

« C'est un réel bonheur de permettre à 20 jeunes de s'initier aux plaisirs de la pratique du vélo et de les accueillir au prochain Tour de l'Île de Montréal. Le vélo procure un sentiment de liberté et d'autonomie extraordinaire, sans parler de la fierté de parcourir 25 à 50 km à l'occasion de du Tour de l'Île !», ajoute Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec.

« Le vélo est un bon moyen de faire du sport, tout en s'amusant. Il développe l'adresse et l'équilibre, et offre aussi une nouvelle forme d'autonomie. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires qui fournissent encore cette année un vélo à 20 de nos enfants, suivis dans Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges. Quelle chance! Leurs parents peuvent être fiers, puisque les jeunes cyclistes pédaleront les 28 km du Tour de l'Île, une expérience d'apprentissage dès plus positives », explique le Dr Gilles Julien, C.M., O.Q., pédiatre social, président fondateur et directeur clinique de la Fondation du Dr Julien.

