Avis aux médias - Inondations : le ministre Martin Coiteux fera un état de situation national

MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invite les représentants des médias à...

QUÉBEC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est heureuse de lancer la 26e édition de la Semaine minière du Québec. Jusqu'au 14 mai, petits et grands pourront prendre part à une multitude d'activités, dans le but de...

MONTRÉAL, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette période où les inondations font rage, le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal témoigne de sa solidarité avec les personnes qui se battent pour protéger leurs maisons et leurs biens et...