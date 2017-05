C'est parti pour la Semaine minière du Québec 2017!







QUÉBEC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est heureuse de lancer la 26e édition de la Semaine minière du Québec. Jusqu'au 14 mai, petits et grands pourront prendre part à une multitude d'activités, dans le but de découvrir et de connaitre davantage le secteur minier québécois.

C'est sous forme de conférences, de journées familiales, de kiosques d'information et de visites que l'industrie minière sera mise en lumière dans le cadre de cette semaine. Ces activités visent à faire connaitre à tous non seulement l'importance et la valeur de l'industrie minière québécoise, mais également toute sa diversité et sa richesse.

« Sans les mines, le Québec ne serait pas tel qu'on le connait aujourd'hui. Tous les objets utilisés dans notre quotidien sont le produit, à un moment ou un autre, de l'activité minière. La Semaine minière du Québec sert justement à démystifier les activités de l'industrie, expliquer ses façons de faire et rappeler son importance dans la vie de tous les jours. Rappelons aussi qu'avec la création et le maintien de 45 550 emplois et ses dépenses de 5,8 milliards de dollars réparties dans toutes les régions du Québec, l'industrie minière est une source de fierté et de prospérité socio-économique pour le Québec », a déclaré Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

L'Association tient à remercier ses précieux collaborateurs ainsi que les différents bénévoles qui ont oeuvré au sein des comités régionaux sans qui ces activités ne pourraient avoir lieu. La programmation est accessible en ligne au www.amq-inc.com/evenements.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 45 450 emplois et des dépenses totales de près de six milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

