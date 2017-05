Avis aux médias - ***Changement de lieu*** - Crue printanière de la rivière des Prairies et du lac des Deux-Montagnes - La Sécurité civile de Montréal fera le point sur la situation le dimanche 7 mai à 9 h 00







MONTRÉAL, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre et M. Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et coordonnateur de la Sécurité civile de l'agglomération de Montréal, invitent les représentants des médias au prochain point de presse concernant la situation qui prévaut le long de la rivière des Prairies, à la suite de l'augmentation du niveau de l'eau. Le Centre de sécurité civile a déployé ses ressources pour offrir de l'aide et du soutien aux sinistrés.

QUOI : Point de presse de la Sécurité civile de Montréal



DATE : Le dimanche 7 mai 2017



HEURE : 9 h 00



LIEU : 14875 boulevard Pierrefonds

(près de l'intersection Pierrefonds/Saint-Pierre

dans l'arrondissement de Pierrefonds- Roxboro

Les résidants des zones à risque d'inondation sont invités à suivre l'évolution de la situation en consultant le site Internet du Centre de sécurité civile.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 08:44 et diffusé par :