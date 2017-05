/R E P R I S E -- Report de la première journée d'audition des opinions dans la consultation sur Pierrefonds-Ouest/







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - En raison des importantes inondations subies par les résidents du nord-ouest de Montréal, l'Office de consultation publique de Montréal annonce que la première journée d'audition des opinions, prévue pour ce lundi 8 mai sera reportée à une date à venir à confirmer dans les prochains jours. Selon l'évolution de la situation, il est possible que d'autres séances soient déplacés. En effet, en plus des impacts sur les résidents, il s'avère que l'accès à la mairie de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro soit difficile.

L'OCPM s'excuse de ce contretemps qui échappe à son contrôle et souhaite ainsi permettre aux participants de se concentrer sur la situation difficile qui touche leur arrondissement. L'Office tient aussi à exprimer sa solidarité avec tous les citoyens et citoyennes dans cette épreuve et espère que tout rentrera dans l'ordre dans les meilleurs délais.

Les informations détaillées sur cette consultation, les activités et la documentation sont disponibles sur le site de l'OCPM au ocpm.qc.ca/pierrefonds-ouest ou aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

