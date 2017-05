Avis aux médias - Inondations à Laval : Le gouvernement fera le point sur la situation







LAVAL, QC, le 7 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, et la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, seront à Laval cet après-midi afin de rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers, ainsi que des députés du caucus de Laval.

Les représentants des médias sont invités à un point de presse au cours duquel ils feront un état de la situation.

DATE : Le dimanche 7 mai 2017



HEURE : 16 h 00



LIEU : Centre communautaire

6500 Boulevard Arthur-Sauvé

Laval

