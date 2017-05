/R E P R I S E -- Inondations printanières 2017 - Point de presse de la sécurité civile/







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, accompagnée du caucus régional et du coordonnateur de l'Organisation régionale de la sécurité civile de la Mauricie et du Centre-du-Québec, M. Sébastien Doire, invite les médias à un point de presse qui portera sur les inondations en cours.

Date : 7 mai Heure : 9 h Lieu : 1531, chemin de l'Île-Sainte-Eugène (accessible par le chemin privé Roland-Grandmont, dans le district de Pointe-du-Lac) Trois-Rivières

Information en ligne

Obtenez toute l'information relative aux inondations en cours en vous inscrivant au compte Twitter @urgencequebec, en visitant la page Facebook Urgence Québec et en consultant le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca.

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 06:30 et diffusé par :