/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Entente de principe avec Olymel de Saint-Simon - Les travailleurs réunis en assemblée générale spéciale le 7 mai 2017 à Drummondville/







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les quelque 400 ex-travailleurs de l'usine d'Olymel, qui a cessé illégalement ses activités en avril 2007, puis mis en lock-out une vingtaine d'autres employés en octobre suivant, se réunissent en assemblée générale spéciale, le dimanche 7 mai prochain, à compter de 9 h à l'hôtel Best Western à Drummondville.

Les membres du Syndicat des travailleurs d'Olympia (CSN) prendront connaissance puis se prononceront par vote secret sur l'entente de principe intervenue avec Olymel dans la nuit du 12 au 13 avril dernier. Cette entente porte sur le renouvellement de la convention collective ainsi que sur le règlement de l'ensemble des litiges entre les parties.

Bien que l'assemblée se tienne à huis clos, les journalistes pourront entrer dans la plénière à 8 h 50 afin de faire des photos et de la vidéo pendant une période de 10 minutes avant le début de l'assemblée spéciale.

Une fois le résultat du vote annoncé et l'assemblée terminée, un point de presse aura lieu en présence de Michel Daigle, président du Syndicat des travailleurs d'Olympia (CSN) et vice-président du Conseil central de la Montérégie pour la région de Saint-Hyacinthe, de Jacques Létourneau, président de la CSN, et David Bergeron-Cyr, vice-président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

QUOI : Point de presse après l'assemblée délibérante qui débute à 9 h. QUAND : Dimanche 7 mai 2017 OÙ : Hotel Best Western à Drummondville,

salle Claude Mouton

915 Rue Hains, Drummondville, Québec, J2C 3A1

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 7 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :