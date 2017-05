La bâtonnière Lu Chan Khuong invite les avocat(e)s à voter massivement







QUÉBEC, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - A l'occasion du vote électronique qui se déroule actuellement, et ce jusqu'au 12 mai prochain, Me Lu Chan Khuong invite les 26 500 avocates et avocats du Québec à voter en grand nombre.

« Lors du premier scrutin, en mai 2015, 10 395 membres du Barreau se sont prévalus de leur droit de vote, soit autour de 40%. Nous devons dépasser ce taux de participation et démontrer un intérêt pour le processus démocratique menant au bâtonnat. » de préciser Me Khuong.

Élue avec 63% des voies en 2015, Me Khuong, qui est à nouveau candidate cette année, tient à rappeler l'importance du rôle de la bâtonnière dans la société québécoise.

« La bâtonnière joue un rôle de premier plan auprès des gouvernements et des acteurs du système judiciaire. Les citoyens réclament une justice plus accessible et plus efficace et la bâtonnière doit porter ces revendications fort légitimes auprès des gouvernements. La justice doit cesser d'être le parent pauvre des institutions publiques avec à peine 1.6% du budget global du Québec. » affirme la bâtonnière Khuong.

Cette élection ne se limite pas au bâtonnat. Me Khuong se réjouit de l'arrivée de nouvelles candidatures pour les 4 postes d'administrateurs, 2 à Montréal, 2 à Québec, qui sont également soumis au vote. On y retrouve notamment les candidatures, à Montréal, de Me Rémi Bourget et de Me Maria Giustina Corsi, procureure aux poursuites criminelles et pénales (DPCP) depuis 1990, et à Québec, de Me Marie-France La Haye, avocate depuis 2007 et détentrice d'une maîtrise en droit de l'entreprise axée sur la gouvernance, ainsi que de Me Normand Boucher, ex-administrateur de l'Association des avocats et notaires de l'État québécois (ANEQ).

« Ces nouvelles figures démontrent bien l'engouement des membres du Barreau pour notre ordre professionnel. Il faut maintenant espérer un fort taux de participation dans toutes les régions du Québec et dans tous les champs de pratique, fonction publique, DPCP, Aide juridique, entreprise, pratique privée, recherche et enseignement ainsi que chez les jeunes et les minorités culturelles » de conclure Me Khuong.

Pour information: http://www.barreau.qc.ca/export/sites/newsite/fr/barreau/elections/2017/candidats-en-lice/documents/programme-lckhuong.pdf

