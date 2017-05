Évacuation de l'Île-Verte et de l'Île-Roussin - Recommandation d'évacuation pour les résidents







LAVAL, QC, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les pompiers et les policiers, accompagnés de l'urgence sociale de la Ville de Laval et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, procèdent actuellement à des visites à toutes les résidences de l'Île-Verte et de l'Île-Roussin pour recommander l'évacuation.

Île-Verte

En effet, voyant le niveau de la rivière augmenter et le débit trop fort provoquant de l'érosion, les autorités ont décidé d'aller à la rencontre des 22 propriétaires de résidences de l'île pour recommander l'évacuation. À noter que certains résidents ont déjà quitté leur demeure depuis quelques jours.

Île-Roussin

Les balises du pont menant à l'Île-Roussin devenant de moins en moins visibles et rendant l'accès à l'île très difficile, les autorités recommandent l'évacuation des 17 résidences de l'Île-Roussin. À noter que la structure du pont n'est pas endommagée selon les validations faites aujourd'hui par les experts sur place.

Accompagnement vers des centres d'hébergement

Les sinistrés sont accompagnés par les services d'urgence jusqu'à des centres d'hébergement dans le but de leur fournir protection et assistance.

La Ville de Laval assure la sécurité des quartiers évacués par une présence policière accrue.

