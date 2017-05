François Gagnon est le lauréat du Prix de journalisme en littératie financière 2017 de l'IQPF







MONTRÉAL, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est heureux d'annoncer que M. François Gagnon est le lauréat du Prix de journalisme en littératie financière 2017. M. Gagnon a reçu son prix aujourd'hui même, à l'occasion de la remise annuelle de diplômes de l'IQPF. Le prix est accompagné d'une bourse de 2 000 $ qui sera remise au nom de M. Gagnon à la Fondation pour la planification financière.

François Gagnon a débuté sa carrière journalistique à la radio en 1976. Il a couvert plusieurs évènements dans le nord du Nouveau-Brunswick et le Bas-Saint-Laurent, avant de se joindre à TVA en 1986. Dès 1987, sa carrière journalistique s'est tournée vers l'économie. À ce titre, il a été journaliste et chroniqueur financier pour LCN et le réseau TVA. Pendant dix ans, de 2005 à 2015, il a été présentateur et chef d'antenne à la chaîne Argent et, depuis avril 2016, il est animateur et chroniqueur financier au 98,5 FM à Montréal, en plus d'écrire sur de nombreuses plateformes économiques.

Depuis 2012, le Prix de journalisme en littératie financière de l'IQPF est décerné annuellement à un journaliste québécois qui contribue, par ses actions, son implication et son rayonnement, à éduquer financièrement les Québécois et, de ce fait, contribue au rayonnement de la planification financière. Les journalistes Pierre-Yves McSween (2016), Marc Tison (2015), René Vézina (2014), Gérald Fillion (2013) et Stéphanie Grammond (2012) figurent parmi les lauréats de ce prix prestigieux.

« Depuis près de 30 ans, l'IQPF se donne pour mission de protéger le public et d'aider les Québécoises et Québécois à bien gérer leurs finances personnelles. Dans la réalisation de cet ambitieux mandat, les journalistes représentent des partenaires et des alliés incontournables et, en ce sens, François Gagnon est un modèle de rigueur et de professionnalisme. Nous sommes très heureux de lui décerner le Prix de journalisme en littératie financière 2017 et nous souhaitons qu'il poursuive sa carrière pour de nombreuses années encore », de déclarer la présidente-directrice générale de l'IQPF, Mme Jocelyne Houle-LeSarge.

En 2017, le jury de sélection était composé de Louise Champoux-Paillé, ASC, MBA et économiste (Cercle des administrateurs de sociétés certifiés), Stéphane Chrétien, Ph.D., CFA, CIPM (Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval), Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc. (ConFor financiers inc.), Sylvain B. Tremblay, Adm.A., Pl. Fin. (Optimum Gestion de Placements Inc.) et Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA (IQPF).

À propos de l'IQPF

L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à leur formation continue. Seuls les professionnels reconnus par l'IQPF sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) au Québec. L'IQPF est aussi le seul regroupement de la province réservé exclusivement aux planificateurs financiers. Visitez le site www.iqpf.org pour en savoir davantage.

