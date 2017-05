Inondation et Implication des Cols Bleus regroupés de Montréal







MONTRÉAL, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette période où les inondations font rage, le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal témoigne de sa solidarité avec les personnes qui se battent pour protéger leurs maisons et leurs biens et collaborent avec les autorités en place en faisant preuve d'ouverture. Dans les villes et les agglomérations touchées par ces intempéries, nos cols bleus sont impliqués activement dans la mise en place de moyens pour faire barrage à l'eau qui avance sans cesse. Ils mettent tout leur savoir-faire et toute leur énergie à aider les citoyens. Le syndicat est très fier du travail que ses membres effectuent dans des conditions difficiles et salue leur acharnement et leur dévouement. Tous sont à l'affût et sont prêts à répondre à toute demande de la ville qui aura pour but de soutenir les citoyens. Si le Maire prend la décision de décréter l'état d'urgence, les cols bleus répondront « présents » et mettront leurs bras et leurs coeurs au service de ceux qui en auront besoin. « Un pour tous et tous pour un! »

