Évacuation préventive du Pavillon Pierrefonds du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal







MONTRÉAL, le 6 mai 2017 /CNW Telbec/ - En raison de la crue des eaux des derniers jours, des prévisions météorologiques des prochaines heures, et après avoir mis en place plusieurs solutions alternatives, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) procèdera aujourd'hui à l'évacuation préventive des 47 résidents du Pavillon Pierrefonds, situé sur l'avenue du Château-Pierrefonds à Montréal.

Assurer l'accès au site pour les véhicules d'urgence

Après une surveillance continue de plusieurs jours, l'installation de pompes et de digues, le risque d'accumulation d'eau sur une portion de la route qui mène à l'accès principal du Pavillon demeure une préoccupation majeure. La décision de relocaliser les résidents a été prise après évaluation de l'équipe des mesures d'urgences, de l'équipe clinique, et des services techniques du CCSMTL, et sous recommandation du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Il n'y a pas de risque d'inondation du site. La santé et la sécurité des résidents ne sont actuellement pas compromises. Mais l'accès à l'ensemble des installations du réseau de la santé pour les véhicules d'urgence doit être assuré en tout temps. L'évacuation préventive débutera à 13 h 30. Les familles des résidents ont été informées.

Quarante (40) résidents seront relocalisés à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal (IUSMM) du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CEMLT) et 7 résidents seront relocalisés au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau du CCSMTL. Les équipes soignantes, l'équipement médical et les services alimentaires seront assurés par le CCSMTL. Les services d'Urgences-santé sont requis pour le transport d'un patient, tandis que les 46 autres résidents seront transférés en transports adaptés avec l'aide de la Société de transport de Montréal (STM.) Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Gaétan Barrette, sera sur place à 13 h.

Partenariat

L'évacuation préventive se fait en collaboration avec plusieurs partenaires, entre autres, la Ville de Montréal, le CEMLT, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), la STM, Urgences-santé, le SIM et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

