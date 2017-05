La campagne Donnez deux dollars Partagez un rêve de Staples/Bureau en Gros commence aujourd'hui







TORONTO, le 6 mai 2017 /CNW/ - C'est aujourd'hui le début officiel d'une campagne de sensibilisation et de financement menée conjointement par Staples Canada/Bureau en Gros et Olympiques spéciaux Canada pour recueillir plus de 550 000 $ au profit des athlètes d'Olympiques spéciaux, âgés de 2 à 82 ans.

Intitulée Donnez deux dollars Partagez un rêve, la collecte de fonds se poursuit jusqu'au 28 mai dans tous les magasins Staples/Bureau en gros du pays; les sommes recueillies aideront à soutenir plus 42 000 personnes présentant une déficience intellectuelle, qui participent à des programmes sportifs d'Olympiques spéciaux dans plus de 450 collectivités.

« Notre relation avec Olympiques spéciaux constitue l'un des partenariats les plus longs de notre histoire », a expliqué Mary Sagat, présidente of Staples Canada. « Le programme nourrit un sentiment de fierté et un sens communautaire dans l'entreprise ainsi que chez nos clients et nos fournisseurs. Nous connaissons la valeur du travail d'équipe, de l'esprit d'équipe et de l'activité physique et nous sommes enchantés de voir autant de Canadiens membres d'Olympiques spéciaux s'adonner au sport. »

En plus des dons en magasin, les clients peuvent également soutenir la cause en contribuant en ligne sur le site de Staples/Bureau en Gros, à www.staples.ca/shareadream.

L'initiative Donnez deux dollars Partagez un rêve, qui se trouve dans sa 17e année d'existence, soutient l'offre de programmes sportifs à des athlètes de 2 à 82 ans, en procurant des fonds et de la visibilité au mouvement Olympiques spéciaux. Cette année, on a choisi Allie Price, 23 ans, de Airdrie (Alberta) comme tête d'affiche de la campagne. Fervente participante d'Olympiques spéciaux, Allie, comme nombre de ses camarades du mouvement, pratique plusieurs sports, dont le soccer et le golf.

« Le soutien de longue date que nous apporte Staples/Bureau en Gros est phénoménal », admire Sharon Bollenbach, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. « Nous sommes emballés de célébrer à nouveau ce partenariat à l'intérieur de la campagne Donnez deux dollars Partagez un rêve. Staples Canada/Bureau en Gros épouse notre objectif, qui est de veiller à ce que plus d'athlètes connaissent le pouvoir transformateur du sport. Nous remercions l'entreprise de toutes ses années d'appui et d'engagement auprès de la famille d'Olympiques spéciaux. »

Cette année, la campagne vise à dépasser les 550 797 $ recueillis en 2016, dans le but d'aider encore plus d'athlètes d'Olympiques spéciaux à réaliser leur plein potentiel grâce à une pratique sportive active.

Suivez la campagne sur Twitter et Facebook à @StaplesCanada et à @SpecialOCanada, en utilisant le mot-clic #Partagezunrêve.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Fondée en 1969, cette section canadienne d'un mouvement international met à profit le pouvoir transformateur et la joie du sport pour enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 42 000 athlètes -- de deux ans jusqu'à un âge avancé -- sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux à la grandeur du pays et profitent du soutien de quelque 20 000 bénévoles, dont plus de 15 000 entraîneurs formés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.specialolympics.ca ou suivez-nous sur Facebook et Twitter (@SpecialOCanada).

About Staples Canada/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros en fait plus avec davantage de produits et de façons de magasiner. Grâce à ses capacités de détail, en ligne et de livraison de niveau international, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme ils le veulent et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne ou sur leurs appareils mobiles, ou encore en profitant de l'option novatrice de l'entreprise, qui consiste à acheter l'article en ligne et à le récupérer en magasin. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, comme les produits de technologie, les fournitures d'entretien et de salle de repos, les meubles, les fournitures de sécurité, les fournitures médicales et les services de copies et d'impression. Classée en permanence parmi 10 meilleures sociétés canadiennes dans le cadre du sondage de réputation d'entreprise Léger Marketing pour le Marketing Magazine, Staples/Bureau en Gros s'est engagée à offrir des services de la plus haute qualité à sa clientèle. Staples Canada/Bureau en Gros s'investit également dans de nombreux programmes de dons d'entreprise qui soutiennent activement des initiatives environnementales, éducatives et entreprenariales locales d'un océan à l'autre. Visitez www.staples.ca pour plus d'information ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

