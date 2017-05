Lancement d'Elekta Unity, système unique de radiothérapie assisté par résonance magnétique (MRT), lors de l'ESTRO 36







Issue d'une conception innovante, Elekta Unity (IRM-linac) combine le meilleur des deux mondes afin de créer un nouveau paradigme dans la prise en charge du patient en oncologie et offre un potentiel exceptionnel pour les cancers « difficiles à traiter »

Aujourd'hui lors de la 36e conférence de l'ESTRO (European Society for Radiotherapy & Oncology, Société européenne de radiothérapie et d'oncologie), Elekta (EKTA-B.ST) a présenté Elekta Unity, le seul système de radiothérapie assisté par résonance magnétique (MRT) qui intègre un IRM de qualité comparable aux standards existants dans le monde du diagnostic (1,5 Tesla) à un accélérateur linéaire de pointe et une suite logicielle dite intelligente. Elekta Unity devrait délivrer des doses de manière précise tout en acquérant en simultané une image IRM de haute qualité, ce qui permettra aux cliniciens de visualiser les tumeurs à tout moment et d'adapter le traitement en conséquence. Les membres du « Elekta MR-linac Consortium » assisteront à l'ESTRO 36 pour discuter des applications cliniques attendues pour ce système.

En plus d'offrir une plus grande précision, , Elekta Unity comportera plusieurs fonctionnalités centrées sur le patient pour améliorer son confort lors du traitement. Ces caractéristiques comprennent une IRM à large ouverture (70 cm) et tunnel court, un haut de table matelasse, un éclairage de salle de type « mood lighting » et une table dont la hauteur est adaptable verticalement afin de faciliter l'entrée et la sortie du patient.

ElektaUnity pourrait transformer de manière critique le traitement du cancer:

Une imagerie en temps réel, acquise durant chaque fraction , permet une adaptation du traitement selon la taille, la forme et la localisation des tumeurs et des tissus sains adjacents.

Une imagerie quotidienne peut réduire les incertitudes sur la localisation de la tumeur, permettant une irradiation sur une zone plus petite et épargnant les tissus sains des rayonnements. Cela a le potentiel d'améliorer l'efficacité et de réduire la toxicité.

Une différentiation améliorée entre les types de tissus peut aussi permettre de traiter les tissus mous par radiothérapie, ce qui jusqu'à maintenant n'était pas le cas, du fait de la difficulté à différencier les tumeurs des organes et tissus sains adjacents.

L'imagerie fonctionnelle par IRM, qui donne des informations sur l'activité cellulaire d'une tumeur, peut potentiellement détecter si une tumeur, ou partie, réagit à la thérapie dès les stades les plus précoces du traitement. La réponse ou une absence de celle-ci permet aux cliniciens de modifier les plans de traitement au besoin.

De plus, les chercheurs pensent qu'Elekta Unity pourrait avoir le potentiel de soutenir l'usage de hautes doses administrées sur moins de fractions permettant des traitements plus courts et plus efficaces.

« Nous avons commencé le développement d'un système d'IRM-linac intégré il y a 18 ans ; la présentation du système clinique est une étape très importante », a déclaré Jan Lagendijk, docteur en médecine, Professeur et Directeur du service Radio-oncologie, Département de radiothérapie / Centre des Sciences de l'imagerie, Centre médical universitaire d'Utrecht, et inventeur et concepteur de l'IRM-linac. « Ce système permettra l'escalade de doses pour les tumeurs et une très grande épargne des tissus sains. Il permettra aussi des traitements plus courts et plus efficaces, et son aptitude à effectuer une imagerie fonctionnelle représente le potentiel de réaliser de dépôts de doseet une meilleure évaluation de la réponse tumorale. »

En octobre 2012, Elekta et son partenaire technologique enIRM, Philips, ont établi un consortium mondial de centres partenaires pour faire fusionner un accélérateur de particules précis avec une imagerie IRM en un seul système. En plus d'assurer la recherche fondamentale et des activités de développement et d'ingénierie, le consortium travaille sur les protocoles cliniques et organisationnel et qui maximiseront l'efficacité thérapeutique du nouveau système et garantiront une intégration fluide dans les procédures existantes des départements de radio-oncologie.

« Elekta Unity est un tour de force technique grâce auquel nous avons surmonté les limitations connues qui consistaient à faire fonctionner un accélérateur de particules dans un champ magnétique élevé produit par un IRM de qualité comparable aux standards du monde diagnostic. », a déclaré le Dr Richard Hausmann, PDG d'Elekta. « Nous sommes ravis de présenter Elekta Unity à la communauté mondiale d'oncologie,ici à l'ESTRO 36, cet événement représentant un témoignage de l'expertise et de la persévérance des membres du MR-linac Consortium. Au nom d'Elekta, nous remercions tous nos partenaires pour leur dévouement à améliorer les soins des patients et pour leur engagement indéfectible à faire d'Elekta Unity une réalité. »

L'Elekta Unity n'est pas encore disponible à la vente générale sur les marchés européens, le marquage CE étant prévu pour le courant de l'année 2017.

À propos d'Elekta

Elekta est fière d'être le plus grand innovateur en matière d'équipements et de logiciels utilisés pour améliorer, prolonger et sauver les vies de personnes souffrant du cancer et de troubles cérébraux. Nos solutions perfectionnées et efficaces sont créées en collaboration avec nos clients, et plus de 6 000 hôpitaux dans le monde font confiance à la technologie d'Elekta. Nos solutions de traitement et nos portefeuilles informatiques d'oncologie sont conçus pour améliorer l'administration des radiothérapies, radiochirurgies et brachythérapies, et pour favoriser la rentabilité des flux de travail cliniques. Elekta emploie 3 600 personnes dans le monde. Avec un siège à Stockholm, en Suède, Elekta figure au NASDAQ de Stockholm. http://www.elekta.com

