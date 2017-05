Varian lance une plateforme de traitement révolutionnaire pour répondre au défi mondial du cancer







La conception d'Halcyon centrée sur l'humain révolutionne le flux de travail clinique?; elle simplifie et améliore l'IMRT volumétrique guidée par l'image

PALO ALTO, Californie et VIENNE, le 6 mai 2017 /PRNewswire/ -- Varian Medical Systems (NYSE : VAR) présente aujourd'hui le système Halcyontm, un dispositif entièrement nouveau pour le traitement du cancer. Conçue pour révolutionner le flux de travail clinique, Halcyon simplifie et améliore pratiquement tous les aspects de la radiothérapie de conformation avec modulation d'intensité de dose (IMRT) volumétrique guidée par l'image. Ce nouveau système de traitement est conçu pour étendre la disponibilité des soins de haute qualité contre le cancer mondialement et pour contribuer à sauver la vie de millions d'autres patients atteints du cancer.

«?Le défi mondial du cancer est énorme?», a déclaré Kolleen Kennedy, présidente de l'activité Oncology Systems de Varian. «?On s'attend à ce qu'il y ait 24,6 millions de cas de cancers diagnostiqués annuellement d'ici 2030, il existe une grave pénurie d'équipements et de cliniciens formés. Avec les innovations technologiques dans cette nouvelle plateforme, le système permettra de délivrer rapidement un traitement de grande qualité qui permettra aux cliniciens de soigner un plus grand nombre de patients. Chez Varian, nous sommes ravis de l'introduction d'Halcyon qui permet de franchir une nouvelle étape pour faire progresser les soins rentables contre le cancer à l'échelle mondiale.?»

L'approche axée sur la conception centrée sur l'humain et conviviale d'Halcyon consistait à automatiser, rationaliser et simplifier pratiquement tous les aspects du traitement. Il en résulte un système évolué plus confortable pour le patient qui offre une simplicité d'utilisation pour les prestataires de soins de santé, des périodes d'installation accélérées, des mises en service rapides, des formations simplifiées et un traitement automatisé. Avec son flux de travail rationalisé, Halcyon ne requiert que neuf étapes du début à la fin du traitement par rapport aux plus de 30 étapes avec des technologies plus anciennes qui arrivent en fin de vie. Halcyon est parfaitement adapté pour gérer la majorité des patients atteints de cancer, offrant des traitements avancés pour la prostate, le sein, la tête et le cou et bien d'autres formes de cancer.

Doté d'une ouverture de 100 cm, plus grande que celle des machines CT standards, Halcyon est capable de rotations quatre fois plus rapide que les bras mobiles pour une imagerie et un traitement rapides. Le système est également capable de fournir des images volumétriques rapides et précises en à peine 15 secondes. Avec les traitements Halcyon, un plan IMRT complexe guidé par l'image est cliniquement accéléré par rapport à ceux délivrés par les dispositifs traditionnels.

Pour supporter la vitesse de rotation du support mobile tout en administrant la dose de traitement précisément sur la zone ciblée, Halcyon est doté d'un collimateur multilames à double couche (MLC) breveté, une nouvelle technologie innovante. Se déplaçant deux fois plus vite que les MLC traditionnels, le MLC d'Halcyon d'une conception «?empilée et décalée?» qui permet des techniques de traitement avancées. Les capacités uniques du système ouvrent la voie à une radiothérapie adaptative ainsi qu'à des opportunités de recherche dans de nouveaux protocoles de traitement.

Afin d'aider à réduire la durée et les coûts de construction entre l'installation et le traitement du premier patient, Halcyon est livré en étant préparé pour la mise en service, nécessite moins de blindage que les systèmes traditionnels, peut-être monté dans une voûte n'excédant pas 5,9 mètres (19,68 pieds) x 5,539 mètres (18,17 pieds) x 2,743 mètres (8,99 pieds) de hauteur et peut être installé en deux semaines ou moins.

Dans le cadre de sa conception centrée sur l'humain et conviviale, de grands écrans tactiles sont installés des deux côtés de la machine pour faciliter l'installation des patients. Pour le confort accru des patients, Halcyon est deux fois plus silencieux que les autres systèmes, dispose d'une hauteur de table basse pour simplifier l'accès des patients et d'un éclairage ambiant indirect doux dans l'ouverture du support mobile. Afin de créer une relation plus étroite entre le patient et le thérapeute lors du traitement Halcyon, le système comprend une caméra intégrée installée sur la table de traitement permettant au thérapeute de veiller sur le patient pendant le traitement ainsi qu'un système sonore intégré qui permet aux patients de facilement discuter avec les thérapeutes.

Ce que dit la communauté clinique mondiale à propos d'Halcyon

États-Unis

«?Le système Halcyon n'est pas simplement une amélioration itérative?», a déclaré James M. Metz, président, service de radio-oncologie, Perelman Cancer Center de l'Université de Pennsylvanie. «?Le produit simplifie l'administration du traitement tout en maintenant des plans de grande qualité administrés à une vitesse significativement accrue. Cela permet une meilleure efficacité dans la clinique radio-oncologique tout en procurant des traitements exceptionnels. Je pense que ce sera la nouvelle norme pour les accélérateurs linéaires du futur.?»

«?La technologie de la radio-oncologie est en pleine évolution à un rythme de plus en plus rapide?», a déclaré le Dr Dwight. Heron, directeur des services de rayonnement, UPMC Cancer Center et directeur de l'oncologie, UPMC International. «?La nouvelle technologie qui intègre le traitement adaptatif avancé et l'imagerie dans un facteur de forme entièrement intégré permettra une radiothérapie de pointe innovante, cohérente et de grande qualité même pour les cliniques les plus actives. En tant que prestataire mondial de soins contre le cancer, nous considérons de tels progrès technologies comme un outil bienvenu dans notre lutte contre le cancer dans le monde entier.?»

APAC

«?En simplifiant l'ensemble du processus de traitement, le système Halcyon présente la plateforme idéale pour former et améliorer les compétences des professionnels de la santé dans l'administration des meilleures pratiques de la radio-oncologie?», a déclaré Mark Middleton, PDG, Icon Group. «?Le système Halcyon amplifiera notre réponse au défi mondial contre le cancer, en nous permettant de soutenir l'émergence d'un effectif compétent en matière de radio-oncologie dans les régions en développement, qui seront en mesure d'administrer des traitements de pointe équivalant à ceux actuellement administrés dans les zones développées.?»

EMEA

«?La conception unique et innovante du système Halcyon permettra aux cliniciens de traiter les patients rapidement et de minimiser le mouvement intrafraction, ce qui est extrêmement important lors du traitement de patients atteints de tumeurs pelviennes telles que le cancer de la prostate et le cancer du col de l'utérus?», a déclaré la professeure Karin Haustermans, MD, chaire du service de radio-oncologie, UZ Leuven. «?Les courtes durées de traitement d'Halcyon pourraient également éliminer le besoin d'apnées généralement requis lors des traitements des cancers du sein, de l'oesophage et des poumons. En outre, l'imagerie extrêmement rapide du flux de travail intégré simplifié nous ouvre la voie vers une thérapie adaptative.?»

La planification de traitement pour Halcyon est prise en charge par le logiciel de planification des traitements Eclipsetm de Varian. Halcyon a reçu le marquage CE. Une procédure 510(k) est en cours, le système n'est pas disponible à la vente dans tous les marchés.

