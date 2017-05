Les lauréats du Gala des prix Trille Or 2017!







OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'était ce 5 mai, dans une salle comble au Centre des arts Shenkman à Orléans, qu'a eu lieu la 9e édition du Gala des prix Trille Or. Produite par l'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) et présentée par Unis TV, cette soirée a rassemblé des artistes, des professionnels de l'industrie et le grand public venant des quatre coins du pays pour souligner l'excellence artistique et pour célébrer la musique franco-canadienne.



Animé avec brio par le comédien Vincent Poirier, et sous la direction artistique d'Isabelle Longnus, onze prix Trille Or ont été remis et onze prestations musicales témoignant de la richesse et de la diversité musicale dans la francophonie canadienne ont été livrés par Andrea Lindsay, Anique Granger, Céleste Lévis, Dans l'Shed, Hey, Wow, Joey Robin Haché, Kelly Bado, LGS (Le Groupe Swing), Mehdi Cayenne, Ponteix et Shawn Jobin.

Les lauréats du Gala des prix Trille Or :

Meilleure interprète féminine : Anique Granger ; Meilleur interprète masculin : Mehdi Cayenne ; Meilleur groupe : Pandaléon ; Meilleur auteur, compositeur ou auteur-compositeur : Anique Granger ; Meilleur EP : Ponteix - J'orage ; Meilleur album de l'Acadie : Caroline Savoie - Caroline Savoie ; Meilleur album : Mehdi Cayenne - Aube ; Découverte (artiste ou groupe) : Ponteix ; Meilleur spectacle : Hey, Wow - Hey, Wow ; Chanson primée : Mehdi Cayenne - La pluie (paroles et musique Mehdi Cayenne) ; Meilleure émission musicale télé, radio ou web : BRBR (TFO).

Pour retrouver les lauréats des treize prix Trille Or remis à la « Soirée industrie » le 4 mai, cliquez ici.



Pour plus d'informations sur les lauréats et sur les artistes en nomination, visitez le site web du Trille Or.

www.apcm.ca

