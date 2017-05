Le Globe and Mail remporte les grands honneurs au Concours canadien de journalisme







TORONTO, le 5 mai 2017 /CNW/ - Le Globe and Mail a remporté les grands honneurs au 68e Concours canadien de journalisme, gagnant dans 11 des 21 catégories. Mark MacKinnon, du Globe, a quant à lui été nommé Journaliste de l'année 2016 pour ses reportages sur les adolescents syriens qui ont déclenché la guerre en Syrie, le référendum britannique sur l'Union européenne, le coup d'État avorté en Turquie et la période d'instabilité qui affecte le monde.

Le Journaliste de l'année a été choisi parmi les 21 lauréats du CCJ qui ont reçu leur prix vendredi soir lors d'un gala tenu à Toronto.

Le Toronto Star a remporté la palme à deux reprises et huit autres médias ont gagné un prix chacun, soit le Kingston Whig-Standard, le National Observer, le Winnipeg Free Press, La Presse Canadienne, La Presse, le Toronto Sun, Calgary Herald/Calgary Sun, et Fort McMurray Today/Edmonton Journal/Edmonton Sun.

C'est la troisième année que le Concours canadien de journalisme désigne un Journaliste de l'année. Mark MacKinnon a été choisi parmi les gagnants des catégories par un comité d'anciens lauréats du CCJ.

Les juges ont écrit : «...(Mark MacKinnon) a signé des reportages qui exposent en détail l'interdépendance des événements internationaux, en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Turquie et dans le reste du monde musulman. Ses articles rédigés de façon remarquable conjuguent la mise en contexte au compte rendu et à l'enquête soutenue.»

Les gagnants de toutes les catégories ont reçu un chèque de 1000 $ et un certificat de reconnaissance. Les autres finalistes ont reçu une mention d'honneur. On a remis 2500 $ au Journaliste de l'année.

Le Concours canadien de journalisme est ouvert aux quotidiens, agences de presse, site de nouvelles en ligne dont la candidature est approuvée par le conseil des gouverneurs du CCJ. Soixante-dix finalistes, sélectionnés parmi les 959 candidatures publiées en 2016, étaient en nomination dans les 21 catégories. Sur les 54 journaux et sites de nouvelles en ligne qui ont soumis des candidatures, on en compte 25 qui ont été mis en nomination en cette 68e année du prestigieux concours.

Voici la liste des gagnants et des finalistes :

Culture

Gagnant : Murray Whyte, Toronto Star, pour la couverture de Alex Janvier, artiste Autochtone, Wanda Nanibush, la première conservatrice d'art indigène au Musée des beaux-arts de l'Ontario et la couverture de la comédie musicale canadienne «Come From Away».

Finalistes : Randy Turner et John Woods, Winnipeg Free Press, pour leur couverture du mouvement de l'art inuit et du projet de centre d'art inuit.

Sylvie St-Jacques, La Presse, pour sa couverture d'un camp musical et de son impact sur des réfugiés syriens nouvellement arrivés.

Journalisme spécialisé

Gagnant : Patrick White, Globe and Mail, pour la couverture des prisons au Canada.

Finalistes : Theresa Boyle, Toronto Star, pour la couverture des questions de santé.

Charles Hamilton, Saskatoon StarPhoenix, pour la couverture du crime et de la justice.

Sara Mojtehedzadeh, Toronto Star, pour la couverture du secteur du travail.

Nouvelles de dernière heure

Gagnant : Fort McMurray Today/Edmonton Journal/Edmonton Sun pour la couverture du feu de forêt et de l'évacuation à Fort McMurray.

Finalistes : Le Saskatoon StarPhoenix pour la couverture de la fusillade à l'école de La Loche.

La Presse pour la couverture de l'explosion d'un camion transportant 45 000 litres de diésel sur l'autoroute métropolitaine à l'heure de pointe.

Metro Calgary/Metro Edmonton pour la couverture du feu de forêt et de l'évacuation à Fort McMurray.

Économie

Gagnant : Bruce Livesey, National Observer, pour la couverture de la prédominance de la famille Irving au Nouveau-Brunswick.

Finalistes : Mark MacKinnon, Globe and Mail, pour un article sur la façon dont Bombardier fait des affaires dans un marché véreux comme celui de la Russie.

Marina Strauss, Globe and Mail, pour un aperçu des changements rapides et importants du secteur de la vente au détail.

Chroniques

Gagnante : Melissa Martin, Winnipeg Free Press, pour des chroniques sur Gord Downie, le droit de mourir et les défilés de la Fierté gaie dans les petites villes.

Finalistes : Stéphanie Grammond, La Presse, pour des chroniques de finances personnelles sur les pharmacies, les banques et les entreprises pharmaceutiques.

Doug Saunders, Globe and Mail, pour des chroniques sur la propriété d'armes à feu, les crimes de nature sexuelle en Suède et l'intimidation à l'école.

Dawn Dumont, Saskatoon StarPhoenix, pour un commentaire portant sur la perspective d'une autochtone fière de ses origines.

Caricature

Gagnant : Brian Gable, Globe and Mail

Finalistes : Guy Badeaux, Le Droit

David Parkins, Globe and Maill

Éditorial

Gagnant : Tony Keller, Globe and Mail

Finalistes : Ariane Krol, La Presse

Jordan Himelfarb, Toronto Star

Texte explicatif

Gagnant : Grant Robertson et Karen Howlett, Globe and Mail, pour leur reportage sur la crise mortelle des opioïdes.

Finalistes : Ann Hui, Globe and Mail, pour l'examen du traitement des poules et du résultat sur la qualité des oeufs.

Steve Buist, Hamilton Spectator, pour avoir expliqué comment l'immunothérapie offre le plus d'espoir pour contrôler le cancer.

Anne Jarvis et Dave Battagello, Windsor Star, pour leur reportage sur le pont international Gordie-Howe, attendu depuis longtemps pour relier Windsor et Detroit.

Photographie de reportage

Gagnante : Leah Hennel, Calgary Herald/Calgary Sun, pour la photo d'un cavalier chevauchant dans la prairie.

Finalistes : Dario Ayala, Montreal Gazette, pour la photo d'un moment romantique sous une averse estivale.

Andrew Vaughan, La Presse Canadienne, pour une photo de surf hivernal.

International

Gagnant : Mark MacKinnon, Globe and Mail, pour des reportages sur la Syrie, Brexit et la Turquie.

Finalistes : Isabelle Hachey, La Presse, pour la couverture de l'offensive des grandes sociétés de tabac en Malaisie, au Kenya et dans d'autres pays pauvres.

Richard Warnica, National Post, pour la couverture de la course à la présidence américaine.

Grande enquête

Gagnante : Kathy Tomlinson, Globe and Mail, pour son exposé des pratiques crapuleuses à l'origine du boom immobilier dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

Finalistes : Isabelle Hachey, La Presse, pour la couverture de l'essor de l'industrie du «volontourisme» au Cambodge et des faux orphelinats qui l'alimentent.

David Bruser et Jayme Poisson, Toronto Star, pour leur série sur les 50 années de pollution au mercure dans le nord de l'Ontario.

Randy Richmond, London Free Press, pour la couverture de l'indifférence délibérée qui a mené au décès d'un prisonnier trouvé inconscient sur le plancher d'une cellule dans un poste de police.

Reportage à caractère local

Gagnant : Paul Schliesmann, Kingston Whig-Standard, pour un reportage sur la situation des gens marginalisés et de leurs conditions de vie déplorables.

Finalistes : Une équipe du New Brunswick Telegraph-Journal, pour la couverture ne profondeur d'une journée dans la vie, l'histoire et l'économie d'une partie importante de la communauté.

Joe Fries, Penticton Herald, pour la couverture de la façon dont les institutions gouvernementales répondent aux requêtes d'accès à l'information.

Justine Mercier, Le Droit, pour l'histoire triste et choquante du cheminement d'une famille à travers le système de soins de santé.

Reportage élaboré

Gagnante : Christina Frangou, Globe and Mail, pour un article bouleversant et parfois troublant sur la vie d'une jeune veuve à la suite du décès de son mari.

Finalistes : Amy Dempsey, Toronto Star, pour le reportage sur une erreur judiciaire à la suite de laquelle un Canadien souffrant de troubles mentaux s'est retrouvé dans l'une des pires prisons américaines.

Isabelle Hachey, La Presse, pour l'histoire du cauchemar d'une femme qui a passé quatre ans aux prises avec un imposteur.

Photo de reportage d'actualité

Gagnant : Jason Franson, La Presse Canadienne, pour son cliché de policiers dirigeant la circulation lors du feu de forêt à Fort McMurray.

Finalistes : Nathan Denette, La Presse Canadienne, pour une photo du premier ministre Justin Trudeau agitant un drapeau durant le défilé de la Fierté gaie.

Veronica Henri, Toronto Sun, pour une photo montrant le jeune fils de Rob Ford, huit ans, tenant une affiche à la porte de sa résidence.

Photographie d'actualité

Gagnant : Stan Behal, Toronto Sun, pour la photo d'un père pleurant sa fille décédée dans un accident d'automobile.

Finalistes : Mark Blinch, Reuters, pour une photo d'une manifestante aux seins nus détenue alors qu'elle protestait contre le verdict de non-culpabilité rendu en faveur de l'animateur de radio Jian Ghomeshi.

Amber Bracken, Globe and Mail, pour une photo d'un homme traité au lait de magnésie après avoir été aspergé de gaz poivré.

Politique

Gagnant : Une équipe du Globe and Mail pour la couverture des collectes de fonds donnant aux lobbyistes accès aux politiciens libéraux.

Finalistes : Paula Simons, Edmonton Journal/Edmonton Sun, pour son enquête sur le décès d'une jeune Autochtone de quatre ans placée en famille d'accueil.

Steven Chase, Globe and Mail, pour la couverture de la vente de véhicules d'assaut blindés pour 15 milliards $ à l'Arabie saoudite.

Présentation

Gagnant : Christopher Manza, Globe and Mail, pour la réalisation de mises en forme d'articles spécifiquement conçues pour les plateformes numériques.

Finalistes : Philippe Teisceira-Lessard, Louis-Samuel Perron, Sophie Allard, Véronique Beaudet et Francis Auger, La Presse, pour leur présentation visuelle de l'attaque terroriste à Nice.

Une équipe du Globe and Mail pour la description visuelle de l'incendie de Fort McMurray.

Projet de l'année

Gagnant : Une équipe du Globe and Mail pour des articles sur des soldats et anciens combattants qui se sont suicidés après avoir servi en Afghanistan.

Finalistes : Sarah Petrescu, Katie DeRosa et Louise Dickson, Victoria Times Colonist, pour une série de cinq jours sur une crise de surdose.

Kristy Kirkup et Sheryl Ubelacker, La Presse Canadienne, pour des articles sur l'impact émotionnel et physique ressenti par des Autochtones victimes d'agressions sexuelles.

Reportage bref

Gagnant : Hugo Pilon-Larose, La Presse, pour un article sur l'agression sexuelle subie par un jeune garçon aux mains du cinéaste Claude Jutra.

Finalistes : Lori Culbert, Vancouver Sun/The Province, pour un article sur une famille de randonneurs empruntant un nouveau sentier après un accident tragique.

Andrew Cohen, Ottawa Citizen/Ottawa Sun, pour un témoignage sur le décès de son cousin, le légendaire chanteur canadien Leonard Cohen.

Sports

Gagnant : Marty Klinkenberg, Globe and Mail, pour un portrait du premier joueur autochtone de la LNH.

Finalistes : Mary Ormsby et Paul Hunter, Toronto Star, pour une série sur les dangers de la boxe et ses tristes séquelles.

Joe O'Connor, National Post, pour des articles sur l'élevage des chevaux, un ultra marathonien et des parents impliqués dans le hockey.

Randy Turner, Winnipeg Free Press, pour un article sur les stades des petites villes et ce qu'ils représentent pour leurs communautés.

Photographie de sport

Gagnant : Lucas Oleniuk, Toronto Star, pour un cliché d'un triomphe personnel à la ligne d'arrivée au terme d'une épreuve olympique.

Finalistes : Darryl Dyck, La Presse Canadienne, pour une photo montrant un geste effréné de la main auprès d'un ballon de soccer.

Leah Hennel, Calgary Herald/Calgary Sun, pour la photo d'un cowboy désarçonné dans la boue lors d'un rodéo.

On peut consulter les candidatures mises en nomination sur le site web du CCJ à nna-ccj.ca

Le lien vers les candidatures se trouve sur le côté droit de la page d'accueil, juste sous la mention du Journaliste de l'année.

