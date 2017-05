Avis aux médias - Inondations à Gatineau : Les ministres Stéphanie Vallée et Martin Coiteux feront le point sur la situation







GATINEAU, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, se rendront à Gatineau afin de rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Ils seront accompagnés notamment du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, et des députés de la région : le député de Chapleau, M. Marc Carrière, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, et le député de Pontiac, M. André Fortin. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à un point de presse.

DATE : Le samedi 6 mai 2017



HEURE : 12 h



LIEU : Dans les garages de la caserne Jean-Claude-Charbonneau

315, rue St-Rédempteur, secteur de Hull

Gatineau (Québec)

