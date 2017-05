TerraVest annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2017







VEGREVILLE, AB, le 4 mai 2017 /CNW/ - TerraVest Capital Inc. (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats pour les périodes de trois et de six mois terminées le 31 mars 2017.

Les secteurs de la fabrication et des services de TerraVest ont profité de la hausse des niveaux d'activité dans l'Ouest canadien, bien que la pression exercée sur les prix continue de peser sur la rentabilité. La division des réservoirs pour carburants, le secteur de TerraVest non exposé au pétrole et au gaz, a enregistré une baisse par rapport à la période comparable de l'exercice 2016 à cause d'une demande moins forte pour les produits reliés au propane. Sur le plan de l'exploitation, TerraVest continue à réinvestir dans ses activités pour réaliser des gains d'efficacité opérationnelle supplémentaires dont les actionnaires bénéficieront à long terme.

Quelques faits saillants du trimestre :

Produits de 46 565 $ pour le trimestre, soit 7 % de plus que pour la période comparable de l'exercice 2016;

BAIIA ajusté de 4 911 $ au deuxième trimestre, en hausse de 2 % par rapport à la période comparable de l'exercice 2016;

Flux de trésorerie disponibles de 4 474 $ pour le trimestre, ce qui représente une baisse de 9 559 $ par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2016;

Bénéfice par action et bénéfice dilué par action de 0,24 $ et 0,24 $, respectivement, pour le semestre terminé le 31 mars 2017, comparativement à un bénéfice par action et à un bénéfice dilué par action de 0,33 $ et 0,32 $, respectivement, pour la période comparable de l'exercice 2016.

Conclusion de l'acquisition du groupe de sociétés Vilco pour 8 250 $

« Nos résultats pour le trimestre ont été inégaux. Les secteurs de la fabrication et des services ont enregistré une hausse d'activité, contrairement au secteur des réservoirs pour carburants, où la demande de certains produits liés au propane est demeurée faible après un deuxième hiver consécutif exceptionnellement doux. Nous continuons de repérer de nouvelles occasions de croissance dans nos secteurs et d'y investir », a affirmé Dustin Haw, chef de la direction de TerraVest.



Période de trois mois terminée

le 31 mars Semestre terminé

le 31 mars

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $









Ventes 46 565 43 415 94 843 99 177 Coût des ventes 36 495 34 479 72 685 76 705 Profit brut 10 070 8 936 22 158 22 472 Frais généraux et d'administration 6 592 5 236 11 239 9 940 Frais de vente 1 203 1 130 2 639 2 270 Coûts de financement 962 853 1 849 1 750 Bénéfice net avant impôts 1 313 1 717 6 431 8 512 Charge d'impôts 658 479 2 035 2 340 Résultat net 655 1 238 4 396 6 172 Distribution aux actionnaires sans contrôle (43) (29) (78) 67 Résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires 698 1 267 4 474 6 105 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base 18 323 073 18 240 759 18 323 801 18 260 072 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué 18 488 561 18 270 346 21 203 879 22 122 004 Résultat par action - de base 0,04 0,07 0,24 0,33 Résultat par action - dilué 0,04 0,07 0,24 0,32

Le deuxième trimestre de TerraVest, terminé le 31 mars 2017, a été marqué par une augmentation des produits d'environ 7 % et du BAIIA ajusté d'environ 2 %, par rapport à la période comparable terminée le 31 mars 2016. La hausse des produits est attribuable à l'activité accrue dans les secteurs de la fabrication et des services.

Perspectives

Dans le secteur des réservoirs pour carburants de TerraVest, la demande de réservoirs de mazout résidentiels et commerciaux ainsi que la demande de produits liés aux systèmes de chauffage demeurent solides. La demande pour la gamme de produits liés au propane a été mitigée : solide pour les réservoirs de stockage et chroniquement faible pour la gamme de produits liés aux remorques en raison d'un hiver exceptionnellement doux.

Le secteur de la fabrication de TerraVest a connu une hausse d'activité commerciale par rapport à la période comparable de l'exercice précédent, et son carnet de commandes est mieux garni qu'à l'exercice précédent. Cependant, la pression sur les prix resserre les marges dans ce secteur.

Le secteur des services connaît une situation semblable à celle du secteur de la fabrication. Le taux d'utilisation des plateformes a augmenté par rapport à l'exercice précédent, mais les prix continuent de peser sur la rentabilité.

Dans l'ensemble, par rapport à l'exercice précédent, la direction s'attend à dégager de meilleurs résultats, car le secteur des réservoirs pour carburants bénéficiera de la récente acquisition du groupe Vilco et les secteurs de la fabrication et des services profitent déjà de la reprise de l'activité commerciale dans l'Ouest canadien.

Dividende

TerraVest a également le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 10 cents par action sur les actions ordinaires en circulation du capital-actions de la Société; ce dividende sera versé le 11 juillet 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 juin 2017. La date ex-dividende est le 28 juin 2017. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans, objectifs et attentes de TerraVest ou la mettant en cause. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « avoir l'intention de », « projeter », « anticiper », « estimer », « continuer » et d'autres expressions similaires ou leur forme négative. Bien que la direction de la Société (la « Direction ») estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront. Les énoncés prospectifs sont employés pour décrire les attentes et les plans de la Direction et pour aider les actionnaires à comprendre la position financière de la Société dans son ensemble et de ses secteurs d'activité. Le lecteur est prévenu que cette information peut ne pas convenir à d'autres fins.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. TerraVest prie le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ses énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, évaluer et prévoir la disponibilité du crédit, analyser les perspectives relatives à ses opérations, sa position financière, ses résultats, ses flux de trésorerie, sa capacité de verser des dividendes et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. En ce qui concerne les secteurs d'activité, les hypothèses clés, outre celles qui sont expressément mentionnées dans les présentes, comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

Les renseignements contenus dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de TerraVest datée du 7 décembre 2016 et dans la rubrique « Instruments financiers » du rapport de gestion de TerraVest pour le trimestre et le semestre terminés le 31 mars 2017 décrivent les facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats d'exploitation et le rendement de TerraVest et de ses secteurs d'activité ainsi que sur la valeur des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble. Nous prévenons le lecteur que les listes de facteurs dressées dans la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de TerraVest datée du 7 décembre 2016 ne sont pas exhaustives et que les investisseurs et autres intervenants qui consultent des énoncés prospectifs en vue de prendre des décisions relatives à TerraVest devraient examiner avec soin les facteurs analysés, de même que d'autres sources d'incertitude et événements éventuels, et les risques et incertitudes inhérents aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur l'hypothèse que TerraVest ne sera pas affectée par ces risques, mais que, dans le cas où elle le serait, les énoncés prospectifs pourraient devenir inexacts.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date des présentes. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent, TerraVest n'entend pas mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Mesures financières non conformes aux PCGR

En ce qui concerne les mesures financières non conformes aux PCGR, veuillez consulter les définitions énoncées dans le rapport de gestion de TerraVest daté du 3 mai 2017.

