Le gouvernement du Canada investit dans l'amélioration de l'infrastructure communautaire du Manitoba







Les fonds du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) aident les collectivités à améliorer leurs installations locales, améliorant du même coup le mieux-être collectif dans la société.

MORRIS, MB, le 5 mai 2017 /CNW/ - Huit installations récréatives et culturelles en milieu rural du Manitoba feront l'objet d'améliorations grâce à un investissement de 574 627 $ dans le cadre du PIC 150 du gouvernement du Canada.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, en a fait l'annonce aujourd'hui. Voir la fiche d'information pour consulter la liste complète des projets annoncés.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans les infrastructures communautaires, le gouvernement du Canada financera des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante, portant principalement sur les installations récréatives, les projets qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et les projets qui ont une incidence positive sur les communautés autochtones.

Citations

« Partout au Canada, des collectivités améliorent des infrastructures et ajoutent des installations tant au profit des résidents que des visiteurs. Dans le Centre-Sud du Manitoba, les générations à venir pourront profiter des nouvelles améliorations apportées à une piste de curling, à une piscine, à un parc à jets d'eau, à des complexes récréatifs et à une aire de pique-nique, améliorations financées dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le club de curling de Morris est excité à l'idée d'aller de l'avant grâce au soutien du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. L'installation d'équipement d'entraînement tel que des ordinateurs et des programmes de capture vidéo, des lasers et des appareils de mesure de vitesse en plus de l'armoire où sera rangé tout l'équipement soulève l'enthousiasme. Les améliorations apportées à la fabrique de glace et l'installation d'une boucle souterraine géothermale qui freinera le pergélisol nous permettront de poursuivre l'entraînement à longueur d'année. Une fois les travaux terminés, le club de curling de Morris pourra fonctionner comme une installation récréative moderne et offrir d'importants services à la collectivité, au Manitoba et au Canada. »



- Lorne Hamblin, président de l'adhésion et du développement, club de curling de Morris

Liens additionnels

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du milieu rural du Manitoba

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays.

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la remise à neuf d'installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones.

Un investissement de 574 627 $ destiné à huit projets récréatifs et culturels à Portage - Lisgar a été annoncé aujourd'hui dans le cadre du PIC 150 du gouvernement du Canada.

Organisation Description du projet Location Aide financière du gouvernement fédéral Ville de Portage la Prairie Moderniser l'aire de pique-nique d'Island Park Portage la Prairie 22 500 $ Ville de Portage la Prairie Remplacer le toit du BDO Centre Portage la Prairie 200 000 $ Ville de Winkler Moderniser le complexe récréatif de Winkler Winkler 51 370 $ Club de curling de Morris Moderniser le club de curling de Morris Morris 76 000 $ Portage Regional Recreation Authority Inc. Moderniser le parc à jets d'eau Portage la Prairie 110 000 $ Rosenort Community Centre Inc. Moderniser le centre communautaire de Rosenort Rosenort 30 000 $ Municipalité rurale de Pembina Remplacer la toile de la piscine communautaire de Manitou Manitou 65 350 $ Complexe récréatif de Swan Lake Remplacer le plancher de l'aréna du complexe récréatif de Swan Lake Swan Lake 19 407 $

574 627 $

Fiche d'information : Le 150e anniversaire de la Confédération en 2017

