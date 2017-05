Morneau Shepell inc. tient son assemblée annuelle des actionnaires de 2017 à Toronto







/NE PAS ACHEMINER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 5 mai 2017 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui à Toronto. La présidente du conseil d'administration, madame Jill Denham, a présenté le nouveau président et chef de la direction de la société, monsieur Stephen Liptrap. Prenant ses nouvelles fonctions aujourd'hui, monsieur Liptrap a remercié son prédécesseur, monsieur Alan Torrie, qui a quitté Morneau Shepell après 12 ans au service de la société, dont huit jalonnés de succès à titre de président.

Lorsqu'il s'est adressé au conseil et aux actionnaires, monsieur Liptrap a parlé des répercussions de l'évolution rapide du monde dans lequel nous vivons et des mesures que prendra la société pour continuer de fournir un excellent rendement de manière constante. « En fin de compte, notre capacité de produire un rendement soutenu repose sur l'approche que nous utilisons pour renseigner nos clients et leur proposer des solutions novatrices en tenant compte de l'évolution de leur entreprise, a mentionné monsieur Liptrap. Grâce à la force de notre personnel et à notre agilité, nous sommes en mesure d'assurer la constance de notre rendement peu importe la conjoncture du marché et la situation du changement. Notre histoire l'a montré, et il en demeurera ainsi dans l'avenir. »

Élection du conseil d'administration

Chacun des huit candidats proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Morneau Shepell.

Candidat Nombre de

votes en faveur

du candidat Pourcentage de

votes en faveur

du candidat Nombre d'abstentions Pourcentage d'abstentions Luc Bachand 28 117 009 99,89 29 598 0,11 Jill Denham 26 990 172 95,89 1 156 435 4,11 Ron Lalonde 28 116 809 99,89 29 798 0,11 Stephen Liptrap 28 113 082 99,88 33 525 0,12 Jack Mintz 28 116 505 99,89 30 102 0,11 W.Fr. (Frank) Morneau père 28 095 599 99,82 51 008 0,18 Kevin Pennington 27 840 457 98,91 306 150 1,09 Dale Ponder 27 842 132 98,92 304 475 1,08

Nomination des auditeurs

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est de nouveau nommé auditeur de la société.

Autres éléments

Les actionnaires ont approuvé le nouveau régime d'intéressement à long terme de 2017, un octroi d'actions par les administrateurs au titre du régime, ainsi qu'un nouveau régime d'achat d'actions différé des dirigeants. Ceux-ci ont également donné leur aval au régime d'actionnariat des employés de la société et aux modifications connexes, ainsi qu'au régime de droits des actionnaires. La version modifiée et mise à jour du régime d'intéressement à long terme de 2011 a été approuvée de nouveau.

Les documents sur cette assemblée sont disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com et dans le site Web de SEDAR à sedar.com .

L'enregistrement de la webémission de l'assemblée est également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell - Société

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 17:57 et diffusé par :