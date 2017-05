Secours aux sinistrés du Grand Montréal : U-Haul offre 30 jours de libre?entreposage gratuit aux victimes d'inondations







MONTRÉAL, 5 mai 2017 /CNW/ - Les compagnies U-Haul de l'Est et de l'Ouest du Québec offrent 30 jours de libre-entreposage et d'utilisation de conteneur U-Box gratuits aux résidents de Montréal et les environs qui ont été ou qui seront victimes d'inondations.

Le Grand Montréal a reçu une importante quantité d'eau en raison de fortes pluies. Les rues et les demeures inondées dans de nombreuses municipalités ont créé un besoin d'options en matière de libre-entreposage sécuritaire et sec dans lequel les gens peuvent garder leurs biens.

« Ces niveaux d'eau qui montent continuent d'affliger plusieurs de nos communautés », a déclaré Claude Boucher, président de la compagnie U-Haul de l'Ouest du Québec. « Les résidents sont en train d'être évacués et nous attendons encore de la pluie en fin de semaine. »

Joanne Adams, présidente de la compagnie U-Haul de l'Est du Québec, déclare : « Nous soutenons énergiquement nos communautés locales, nous sommes donc heureux d'aider en offrant 30 jours de libre-entreposage gratuit. Ces familles méritent un endroit sécuritaire pour entreposer leurs biens. »

Les familles voulant plus d'information au sujet de ces 30 jours de libre-entreposage gratuit ainsi que de l'assistance dans ce sens ou ayant besoin de planifier du libre-entreposage devraient contacter l'établissement participant le plus proche :

U-Haul de Boisbriand pour le déménagement et l'entreposage (conteneurs U-Box seulement)

1680 Lionel-Bertrand

Boisbriand, QC J7H 1N7

450-434-8253

U-Haul de Dollard-Des Ormeaux pour le déménagement et l'entreposage

65 Brunswick

Dollard-Des-Ormeaux, QC H9B 2N4

514-421-0888

U-Haul de Lachine pour le déménagement et l'entreposage

2100 rue Norman

Lachine, QC H8S1B1

514-634-3313

U-Haul de Laval pour l'entreposage

1155 autoroute Chomedey

Laval, QC H7W 5J8

450-231-0884

U-Haul de Montréal-Ouest

8101 Mtl-Tor Route 2 & 20

Montréal, QC H4X 1N1

514-364-1891

U-Haul de Saint-Jacques pour le déménagement et l'entreposage

7350 boul. Sainte-Anne-De-Bellevue

Montréal, QC H4B 1T4

514-484-3767

U-Haul du Centre-Ville de Montréal, Cité 2000 Entreposage

2000 Notre Dame E.

Montréal, QC H2K 2N3

514-526-9189

U-Haul sur Crémazie pour le déménagement et l'entreposage

306 boul. Crémazie Ouest

Montréal, QC H2P 1C6

514-385-6297

U-Haul sur Jean-Talon pour le déménagement et l'entreposage

3850 Jean-Talon Ouest

Montréal, QC H3R 2G8

514-737-4920

U-Haul de Saint-Léonard pour le déménagement et l'entreposage

4949 boul. Métropolitain E.

Saint-Léonard, QC H1R 1Z6

514-323-1244

Avec les conteneurs U-Box, vous pouvez ramasser commodément notre remorque conçue à cet effet et emporter votre conteneur U-Box avec vous. U-Haul peut aussi entreposer votre conteneur U-Box dans nos entrepôts sécuritaires ou bien les prendre et les livrer à l'endroit de votre choix.

Les magasins U-Haul offrent tous les accessoires nécessaires pour contribuer au retour à la normale après des tempêtes, comme des boîtes et des bâches.

U-Haul est le chef de file de l'industrie du déménagement fait par soi-même et du libre-entreposage, avec plus de 21 000 établissements à travers le Canada et les États-Unis. En plus de fournir cette assistance de 30 jours pour un libre-entreposage gratuit, U-Haul est un Intervenant de la Croix-Rouge américaine en cas de catastrophe et se fait une fierté d'être à l'avant-garde de l'aide aux communautés dans les moments où elles en ont le plus besoin.

Personnes-ressources :

Andrea Batchelor

Jeff Lockridge

Courriel : publicrelations@uhaul.com

Téléphone : 602-263-6981

Site Web : uhaul.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/508596/U_Haul_30_days_Greater_Montreal.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/128129/u_haul_logo.jpg

SOURCE U-Haul

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 17:44 et diffusé par :