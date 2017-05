Trina Solar annonce avoir atteint un nouveau record de taux de conversion de 24,13 % pour une cellule solaire IBC en silicium monocristallin







GUANGZHOU, Chine, 5 mai 2017 /PRNewswire/-- Trina Solar (« Trina Solar » ou la « Société »), un leader mondial en matière de modules, solutions et services photovoltaïques, a annoncé aujourd'hui que son laboratoire central de R&D (State Key Laboratory of PV Science and Technology) a a obtenu un nouveau taux de conversion record de 24,13 % pour une cellule solaire de grande taille (156 x 156 mm2) en silicium monocristallin de type n.

La cellule solaire détentrice de ce record a été fabriquée à partir d'un substrat en silicium de grande taille dopé au phosphore par un procédé industriel IBC à faible coût s'appuyant sur des technologies conventionnelles et une métallisation obtenue par sérigraphie. La cellule solaire de 156 ×156 mm2 a atteint un taux de conversion de 24,13 %, un chiffre confirmé par le laboratoire indépendant Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET). La cellule solaire IBC affiche une surface active totale de 243,3 cm2 et a été mesurée sans aucune ouverture. La cellule championne présente les caractéristiques suivantes : une tension en circuit ouvert de (V oc ) de 702,7 mV, une densité de courant de court-circuit (J sc ) de 42,1 mA/cm2 et un facteur de remplissage FF de 81,47 %.

En février 2014, Trina Solar et l'Université nationale australienne (ANU) annonçaient conjointement l'atteinte d'un record du monde d'efficacité d'ouverture de 24,37 % lors d'essais effectués en laboratoire sur une cellule solaire IBC de 4 cm2 fabriquée à partir d'un substrat de type n selon la méthode de la zone flottante (FZ) réalisée par photolithographie. En décembre 2014, Trina Solar annonçait un taux de conversion de 22,94 % pour une version industrielle de grande taille (156 x 156 mm2, substrat de 6 pouces) de sa cellule solaire IBC. En avril 2016, Trina Solar annonçait une cellule solaire industrielle IBC améliorée de faible coût offrant un taux de conversion de 23,5 %. Le nouveau record de 24,13 % n'est que de 0,24 % inférieur au record précédemment atteint par l'entreprise (en coopération avec l'ANU) en matière d'efficacité d'ouverture sur une cellule solaire de petite taille. Le taux de conversion d'une cellule est toujours plus bas que celui de la surface d'ouverture, en raison de pertes d'efficacité liées aux bordures des cellules et aux zones de contact électrique.

« Nous sommes très heureux s'annoncer la dernière réalisation de notre équipe de recherche au State Key Laboratory of PV Science and Technology. Depuis plusieurs années, notre équipe de R&D n'a cessé d'améliorer l'efficacité de nos cellules solaires IBC de type n, repoussant les limites, dépassant nos précédents records et s'approchant de très près des performances de notre meilleure cellule de petite taille, développée en laboratoire il y a trois ans en collaboration avec l'ANU », a souligné le Dr Pierre Verlinden, vice-président et responsable scientifique de Trina Solar. « Les cellules solaires IBC font partie des cellules en silicium les plus performantes actuellement disponibles sur le marché, et sont particulièrement adaptées aux installations pour lesquelles l'exigence d'une grande densité de puissance est plus importante que le coût unitaire moyen de l'électricité (CUME). Notre programme de cellules IBC a toujours été axé sur la conception de cellules de grande surface et de procédés industriels à moindre coût. Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui que notre cellule industrielle IBC de grande taille a quasiment atteint le niveau de performance des petites cellules réalisées il y a trois ans en laboratoire par un procédé de photolithographie. Dans un secteur photovoltaïque porté par l'innovation, Trina Solar a toujours misé sur le développement de technologies et produits photovoltaïques de pointe en améliorant l'efficacité des cellules et en réduisant les coûts des systèmes. Notre objectif est d'axer nos efforts sur l'innovation technologique et de convertir dans les délais les plus courts possible la technologie de laboratoire en production commerciale. »

