Programme d'art mural - Montréal consent près de 300 000 $ à l'embellissement du territoire à travers des projets de murales de quartier







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et Mme Anie Samson, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens au comité exécutif, sont heureux de voir l'engouement créé par le Programme d'art mural de la Ville de Montréal. Au total, 46 projets de murales de quartier ont été présentés dans le cadre de l'édition 2017.

« Ce programme nous démontre que les Montréalais se sentent interpellés par l'art dans leur milieu de vie. Soucieux d'embellir l'espace public par des oeuvres qui leur ressemblent et les rassemblent, ils seront des dizaines à mettre la main à la pâte dans leur quartier en 2017. Je m'en réjouis et j'espère qu'ils sauront en inspirer d'autres. J'ai hâte de voir les oeuvres prendre forme un peu partout sur le territoire », s'est exprimé le maire.

Le Programme d'art mural vise à embellir l'espace public montréalais par la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et liées à leur contexte. Celui-ci comporte trois volets correspondant chacun à une démarche et à des critères d'appréciation différents. Le volet 2 du programme, dont il est question, vise la réalisation de murales qui tiennent compte des besoins et des objectifs des communautés locales. Les projets impliquent des citoyens, des entreprises, des organismes ou des institutions locales, notamment par des activités de consultation, de participation ou d'éducation.

Parmi les 46 projets de murales de quartier présentés, 14 ont été retenus par un jury composé de sept représentants de divers horizons. Leur réflexion était basée sur plusieurs critères d'appréciation et sur l'admissibilité des projets au programme.

Pour Mme Samson, il est aussi important de souligner que ces projets s'inscrivent dans le plan Montréal durable 2016-2020. « Par la concrétisation de ce type de projets, la Ville oeuvre, avec la collaboration des citoyens, à préserver le patrimoine et à promouvoir la culture. Ils facilitent également l'accès à l'art dans l'ensemble des quartiers montréalais. »

À ce jour, plus d'une centaine de murales ont été réalisées pour embellir la Ville, mettre en valeur et soutenir la création artistique dans le cadre du Programme d'art mural. Consultez Montréal tout en murales pour de plus amples détails et pour voir la galerie de photos.

