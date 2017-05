Quoi faire en cas d'inondation







OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - L'Association canadienne du propane (ACP) et les détaillants de propane aimeraient partager des conseils de sécurité qui aideront les utilisateurs de propane du Québec et de l'Ontario à veiller à la sécurité de leur famille et de leur maison pendant les pluies abondantes et les cas d'inondations que nous connaissons actuellement.

« Nous encourageons tous les gens qui se trouvent dans les zones inondées à prendre les mesures appropriées pour se protéger et protéger leurs êtres chers, indique Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l'ACP. En tant que voix nationale pour l'industrie canadienne du propane, nos Conseils de sécurité en cas d'inondation énumèrent quelques précautions reliées au propane qui peuvent être prises avant, durant et suivant une inondation pour protéger votre demeure et votre famille. »

Bien que le propane soit l'un des combustibles les plus sécuritaires qui soient - il est non toxique et se dissipe rapidement lorsqu'il est relâché accidentellement - il faut toujours être prudent en cas d'inondation. Certaines étapes importantes à prendre lorsqu'un avis d'inondation est déclaré est de fermer l'alimentation en gaz au réservoir de propane et des appareils au propane, ainsi que l'alimentation électrique, et de s'assurer que les réservoirs de propane sont attachés à un objet fixe.

Pour une liste complète de conseils de sécurité en cas d'inondation, veuillez consulter la brochure d'information ci-jointe : Conseils de sécurité en cas d'inondation pour les utilisateurs de propane ou visitez le www.propane.ca.

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Avec plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) est l'association nationale pour une industrie en plein essor qui génère plusieurs milliards de dollars et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L'ACP élabore et produit des programmes de formation, offre une assistance d'intervention d'urgence à ses membres et propose des services de promotion à l'ensemble de l'industrie du propane.

