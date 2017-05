Mise à jour de Sécurité publique - Inondations - mai 2017







OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - Au cours de la dernière semaine, les Canadiens ont été témoins de l'augmentation du nombre d'inondations dans certaines collectivités dans le centre et l'est du Canada. Environnement et Changement climatique Canada a émis des avertissements de pluie et publié d'autres bulletins météorologiques spéciaux pour l'Ontario, le Québec, le Nouveau?Brunswick et la Nouvelle?Écosse, ce qui indique que d'autres inondations pourraient vraisemblablement survenir. Le gouvernement comprend que de telles situations peuvent être une source de préoccupation, et de nombreux Canadiens cherchent à être guidés sur la façon de protéger leur famille et leur propriété.

Le gouvernement du Canada demeure en étroite communication avec ses partenaires provinciaux et territoriaux et se tient prêt à offrir du soutien. Le Centre des opérations du gouvernement continue de surveiller activement les niveaux des inondations tous les jours, 24 heures sur 24. Son personnel est prêt à coordonner l'intervention du gouvernement fédéral si elle s'avère nécessaire.

Si vous êtes déjà aux prises avec une inondation près de votre domicile :

Coopérez pleinement avec les premiers intervenants. Ils sont des experts de la gestion des urgences et ils sont les mieux placés pour garder votre famille et votre propriété en sécurité.

Consultez vos autorités locales afin d'obtenir les dernières mises à jour concernant votre secteur. Les sites Web et les publications dans les médias sociaux de votre municipalité, du service de police et des services d'incendie sont d'excellentes ressources pour connaître les derniers développements et obtenir d'autres indications sur la sécurité.

Si vous croyez que votre propriété est vulnérable aux inondations :

Préparez une « trousse d'urgence de 72 heures ».

Visitez le site de la campagne Prévention Inondation pour savoir si vous êtes prêt à faire face à une inondation et obtenez des conseils sur la façon de réduire les incidences d'une inondation sur votre propriété.

Communiquez avec votre municipalité afin de découvrir ses programmes sur la réduction des incidences d'une inondation. Les responsables pourront également être en mesure de vous dire si votre propriété ou votre quartier est particulièrement à risque.

Parlez à votre agent ou à votre courtier d'assurance afin de savoir ce que couvre votre police d'assurance.

À mesure que la situation évolue, continuez de suivre les directives des autorités locales, gardez votre famille en sécurité et, comme le veut la tradition canadienne, prenez soin les uns des autres.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements?

Téléphone : 1-800-O-CANADA (1-800-622-6232)

Courriel : info@préparez-vous.ca

Si vous le désirez, vous pouvez également communiquer avec l'organisation de gestion des urgences de votre province ou territoire ou nos partenaires des organisations non gouvernementales.

