Plan conjoint de la crevette - Québec nomme une médiatrice dans le litige qui oppose les pêcheurs de crevettes et les acheteurs







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a procédé, à la demande des deux parties intéressées, à la nomination de Mme Hélène Poulin en vue de faire débloquer le plus rapidement possible les négociations concernant les prix de la crevette de la Gaspésie. Mme Poulin est une médiatrice chevronnée qui est au service du ministère du Travail depuis plusieurs années.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce en précisant que le mandat de Mme Poulin consiste à rencontrer les deux parties dès aujourd'hui afin de dénouer l'impasse à très court terme.

Les pourparlers, en cours depuis plus d'un mois, n'ont pas abouti à une entente en vue de la saison de pêche 2017. Le différend a des conséquences importantes sur les travailleurs, les pêcheurs et les communautés maritimes. La situation exige donc des mesures rapides afin que l'activité économique engendrée par cette pêche n'échappe pas aux entreprises du Québec.

Citation

« Je suis extrêmement sensible à la situation qui existe dans l'industrie québécoise de la pêche à la crevette. Par conséquent, je suis heureux de constater que les deux parties acceptent la médiation. Je les invite à travailler sans relâche et avec toute l'ouverture dont je les sais capables, dans l'intérêt de leur industrie et au bénéfice des communautés qui en dépendent. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Les négociations sont en cours entre l'Office des pêcheurs de crevette de la Ville de Gaspé et l'Association québécoise de l'industrie de la pêche pour établir le prix qui sera payé aux pêcheurs pour la saison 2017.

Environ 300 travailleurs d'usine sont touchés.

La pêche est ouverte depuis le 1 er avril dernier, mais, faute d'une entente entre les parties, les pêcheurs visés sont restés à quai.

avril dernier, mais, faute d'une entente entre les parties, les pêcheurs visés sont restés à quai. Les usines n'ont pas commencé leurs activités et la période couverte par l'assurance emploi des employés d'usine se termine dans quelques jours.

En 2016, un litige semblable a retardé le début de la pêche jusqu'à une entente survenue le 18 avril. Les prix pour la saison 2016 avaient alors été fixés à 1,50 $/lb (grosse crevette), à 1,20 $/lb (moyenne) et à 1,13 $/lb (petite).

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 16:56 et diffusé par :