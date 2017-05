Visite des lieux inondés par le maire Demers et la ministre Charbonneau - Crue printanière 2017







LAVAL, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Laval, Marc Demers, a effectué cet après-midi une visite de certaines zones inondées afin de rencontrer les citoyens et de constater les dommages causés par la crue printanière. Il était accompagné de Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles, de Monique Sauvé, députée de Fabre, de Gilles Desgagnés, directeur régional de la Sécurité civile et de la sécurité incendie, ainsi que de Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

« Je partage l'inquiétude des citoyens face à cette montée des eaux, et je souhaite rassurer les Lavallois quant à l'engagement de la Ville à tout mettre en oeuvre pour leur porter assistance. Je souligne le travail exceptionnel des équipes sur le terrain et de celles qui coordonnent le tout, ainsi que l'apport inestimable des bénévoles de l'équipe des mesures d'urgence, qui sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs semaines », a déclaré Marc Demers.

« Le gouvernement du Québec est prêt à mobiliser toutes les ressources requises pour venir en aide à la population. Déjà, un programme d'indemnisation a été implanté de manière à soutenir les sinistrés. Je suis moi-même Lavalloise et je suis particulièrement sensible au sort de mes concitoyens, qui composent avec une situation particulièrement inquiétante », a déclaré la ministre Charbonneau.

La reprise des précipitations laisse entrevoir que les rivières atteindront un niveau historique dans les prochains jours. La Sécurité civile de la Ville de Laval rappelle aux riverains de mettre en place des mesures de protection, si cela n'est pas déjà fait. II est également demandé aux citoyens des zones à risque de protéger les entrées et ouvertures de leur maison (fenêtres de sous-sol, portes de garage, etc.) à l'aide d'un muret fait de sacs de sable. Ils sont invités à composer le 311 pour demander la livraison d'une palette de sacs de sable, ou à se rendre à l'un des dépôts de sable en vrac et de sacs de jute (voir la liste des dépôts sur le site Internet de la Ville de Laval). Des équipes sur le terrain peuvent apporter leur soutien pour la formation des murets.

Des centres d'information et d'hébergement sont accessibles 24 h sur 24 aux centres communautaires Jolibourg et Accès. D'autres adresses pourront s'ajouter ultérieurement, selon le besoin. Les citoyens sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la Ville pour suivre l'état de la situation et prendre connaissance des mesures préventives à prendre.

Pour toute information : www.laval.ca / 311

