Trina Solar annonce des nouveaux records d'efficacité de 24,13 % pour les cellules photovoltaïques IBC en silicium monocristallin

CHANGZHOU, Chine, le 5 mai 2017 /CNW/ - Trina Solar (« Trina Solar » ou la « société »), un chef de file mondial de modules photovoltaïques (modules PV) ainsi que de solutions et services photovoltaïques, a annoncé que son laboratoire national des sciences et de technologie photovoltaïques a établi un nouveau record d'efficacité de superficie totale de 24,13 % pour des cellules photovoltaïques à contact arrière interdigité (IBC) en silicium monocristallin de type n (c-Si) à grande superficie de (156 x 156mm2).

Les cellules photovoltaïques records en silicium monocristallin de type n ont été fabriquées sur un substrat de silicium Cz de grande taille dopé au phosphore à l'aide d'un procédé IBC industriel à faible coût, comportant des technologies conventionnelles de dopage par tubes et une métallisation entièrement basée sur la sérigraphie. Les cellules photovoltaïques de 156×156 mm2 ont atteint une efficacité de superficie totale de 24,13 % comme mesurée de manière indépendante par le laboratoire japonais sur la sécurité électrique et la technologie de l'environnement (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (Laboratoire JET)). Les cellules photovoltaïques IBC ont une superficie totale mesurée de 243,3 cm2 et ont été mesurées sans ouverture. La cellule triomphante présente les caractéristiques suivantes : une tension à circuit ouvert V oc de 702,7 mV, densité de courant de court-circuit J sc de 42,1 mA/cm2 et un taux de remplissage FF de 81,47 %.

En février 2014, Trina Solar et l'Australian National University (ANU) ont annoncé conjointement un record mondial d'efficacité d'ouverture de 24,37 % pour des cellules photovoltaïques IBC en laboratoire de 4cm2, fabriquées sur un substrat de type n sur une zone flottante (ZF) et à l'aide de structuration par photolithographie. En décembre 2014, Trina Solar a annoncé avoir atteint une efficacité de superficie totale de 22,94 % pour des cellules photovoltaïques IBC de grande taille (156x 156 mm2, substrat de 6"), en version industrielle. En avril 2016, Trina Solar a annoncé une amélioration de ces cellules photovoltaïques IBC de qualité industrielle, à faible coût avec une efficacité de superficie totale de 23,5 %. Le nouveau record d'efficacité de superficie totale de 24,13 % est juste un peu à 0,24 % absolu en dessous du record d'efficacité d'ouverture des cellules de laboratoire de petite superficie établi conjointement par la société et l'ANU. Les efficacités de superficie totale sont toujours plus faibles que les efficacités d'ouverture, en raison des pertes d'efficacité associées aux bords des cellules et des surfaces de contacts électriques.

« Nous sommes très fiers d'annoncer cette toute nouvelle réalisation de notre équipe de recherche au laboratoire national des sciences et technologie photovoltaïque. Au cours des dernières années, notre équipe de recherche et de développement s'est efforcée de continuellement améliorer l'efficacité de nos cellules photovoltaïques IBC de type n, en repoussant les limites et en surpassant nos records précédents tout en se rapprochant de très près de la performance de nos meilleures cellules de laboratoire de petite superficie qui ont été développées en collaboration avec l'ANU il y a trois ans », a souligné le Dr Pierre Verlinden, vice-président et expert scientifique en chef chez Trina Solar. « Les cellules photovoltaïques IBC sont l'une des cellules en silicium les plus efficaces disponibles aujourd'hui et conviennent plus particulièrement aux applications pour lesquelles l'exigence d'une haute densité de puissance est plus importante que le coût actualisé de l'énergie (LCOE). Notre programme de cellules photovoltaïques IBC s'est toujours axé sur le développement des cellules à grande superficie et de procédés industriels à faible coût. Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui que nos cellules photovoltaïques IBC de qualité industrielle à grande superficie ont presque atteint le même niveau de performance que les cellules de laboratoire de petite superficie qui a été réalisée il y a trois ans à l'aide du procédé de photolithographie. Évoluant au sein d'une industrie des PV axée sur l'innovation, Trina Solar se consacre sans cesse à mettre au point des technologies et des produits photovoltaïques de pointe dotés d'une efficacité des cellules améliorée et un coût du système réduit. Notre objectif est de persévérer dans l'innovation technologique et de transformer aussi rapidement que possible la technologie en laboratoire en production commerciale.

