L'Innovation prend vie avec la Stratégie québécoise des sciences de la vie

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - MEDTEQ, le Consortium de recherche industrielle et d'innovation en technologie médicale du Québec salue la pertinence de la Stratégie québécoise des sciences de la vie qui comprend les grands objectifs suivants : accroître les investissements en innovation, développer une industrie locale forte, attirer les investissements privés et intégrer l'innovation dans notre système de santé et des services sociaux. La toute nouvelle stratégie représente des investissements de 205 millions pour les 5 prochaines années.

Elle est le fruit d'un dialogue continu entre le Gouvernement du Québec et les acteurs de l'écosystème des sciences de la vie qui comprend le secteur pharmaceutique et celui des technologies médicales.

Madame Diane Côté, PDG de MEDTEQ, commentait ainsi cette annonce : « MEDTEQ se réjouit des mesures structurantes qui articulent ces grands objectifs. Elles stimulent le développement industriel et couvrent l'ensemble du spectre d'innovation, de la recherche à l'intégration dans le système de santé. Elles interpellent aussi toute la chaîne de valeur ».

Voici quelques-unes de ces mesures :

Bonification du programme de recherche collaborative

Stratégie tournée vers les investissements spécialisés en technologie médicale

Activités de promotion à l'international

Création du Bureau de l'innovation et du Fonds de soutien à l'innovation

Processus optimisé d'évaluation des technologies innovantes de l'INESSS

Promotion de vitrines technologiques et accès aux marchés publics

Deux grands créneaux porteurs sont identifiés pour orienter l'innovation, ils sont stratégiques pour les enjeux de santé des prochaines décennies. Il s'agit de la médecine de précision et de l'exploitation des méga données en santé, arrimant ainsi les forces de la filière en intelligence artificielle du Québec. Ces créneaux sont assez vastes pour comprendre une grande partie des axes stratégiques des membres de MEDTEQ.

Depuis sa création en 2013, MEDTEQ a :

accueilli 110 membres dont 88% participent aux projets de recherche du Consortium; les PME représentent 57% de ces membres;

approuvé 32 projets de recherche soutenus par le MESI et réunissant entreprises, chercheurs et cliniciens;

favorisé un effet de levier stratégique et financier pour tous les participants à ces projets collaboratifs.

A propos de MEDTEQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en technologies médicales du Québec, MEDTEQ, a pour mission d'accélérer le développement de technologies innovantes au service des cliniciens et des patients, leur validation et leur intégration dans le réseau de la santé et leur rayonnement tant local qu'international, en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et institutionnels autour de celles du réseau de la santé.

