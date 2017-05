Sommet sur l'éducation à la petite enfance - Pour la reconnaissance du droit de tous les enfants du Québec à une éducation de qualité dès la naissance







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Organisé par l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) le Sommet sur l'éducation à la petite enfance a réuni plus de 2 500 participants, en présence et sur le web, issus du monde de la petite enfance, des affaires, des sciences, de la politique et de la société civile.

« Grâce à la société civile, qui s'adresse aujourd'hui aux décideurs, on assiste à une relance de la politique familiale, 20 ans après son adoption, s'est réjoui Louis Senécal, président-directeur général de l'AQCPE. Des organisations de tous les horizons se sont publiquement prononcées sur les principes fondateurs d'une vision commune pour l'avenir de l'éducation de nos plus jeunes citoyens », a ajouté Monsieur Senécal.

La déclaration adoptée à l'occasion du Sommet, que le public sera également invité à signer, a été élaborée par 31 organisations de la société civile. Elle porte sur les thèmes du continuum éducatif, de sa qualité et de son accessibilité. Les signataires s'engagent à en promouvoir les principes, à susciter son adhésion par le plus grand nombre et à participer aux discussions à venir sur les modalités de sa mise en oeuvre.

L'égalité des chances a été au coeur des discussions du Sommet et les partenaires réitèrent l'importance d'offrir un accès universel à des services éducatifs de grande qualité pour tous les enfants dès leur naissance. C'est la pierre d'assise qui devra gouverner la poursuite de notre grande politique familiale. L'ensemble des partenaires a aussi convenu de l'importance du rôle de l'État dans la mise en oeuvre de celle-ci et à l'obligation d'avoir les ressources nécessaires dans l'atteinte de notre rêve collectif.

« La population s'est concertée et les décideurs se doivent d'entendre et d'agir en conséquence, a ajouté Louis Senécal. Il est temps de prendre de la hauteur, de s'élever pour offrir à tous nos tout-petits des chances égales de réussir leur vie. »

La suite

L'AQCPE s'engage à continuer d'exercer un leadership en ce qui a trait à l'éducation à la petite enfance et à porter les engagements qui découlent du Sommet, notamment en interpellant les partis politiques en vue des prochaines élections provinciales

À propos de l'AQCPE

L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec. L'AQCPE est reconnue auprès de ses nombreux partenaires comme un acteur de premier plan en petite enfance et sa mission est d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 16:01 et diffusé par :