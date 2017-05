7,49 M$ pour la rénovation des écoles de la circonscription de Vanier-Les Rivières - Le député Patrick Huot lance la saison des travaux de l'été 2017







QUÉBEC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des investissements gouvernementaux totalisant 7 497 005 $ seront faits au cours de l'année 2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles de la circonscription de Vanier?Les Rivières. Une trentaine de projets de rénovation, touchant une quinzaine d'établissements de la Commission scolaire de la Capitale, seront réalisés grâce aux fonds accordés par le Gouvernement du Québec.

M. Patrick Huot, député de Vanier?Les Rivières et whip adjoint du gouvernement, a fait cette annonce lors de son passage à l'école secondaire La Camaradière, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. M. Huot était accompagné de Mme Manon Robitaille, présidente de la Commission scolaire de la Capitale, et de M. Francis Bélanger, directeur de l'école secondaire La Camaradière. Cette école recevra une aide financière de 1,6 million de dollars pour la rénovation du stationnement, des salles de toilettes, du chauffage et de l'électricité.

Les investissements de 7 497 005 $, dans la circonscription de Vanier?Les Rivières, prévus dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien de l'année scolaire 2016-2017, permettront de réaliser de nombreux travaux dans une quinzaine d'établissements de la Commission scolaire de la Capitale : réfection de toitures ou de stationnements, remplacement de portes ou de fenêtres, rénovation d'installations sanitaires, travaux d'électricité, amélioration des systèmes de chauffage ou de drainage, etc.

Établissement Montant École La Camaradière 1 600 000 $ École de la Mosaïque 775 000 $ École du Domaine 750 000 $ École des Écrivains 650 000 $ École Jean XXIII 600 000 $ CFP de Québec 550 000 $ École Vanier 400 000 $ École Sans-Frontière 375 000 $ École Notre-Dame-du-Canada 347 005 $ École de l'Apprenti-Sage 300 000 $ Centre Masson 300 000 $ École l'Escabelle, pavillon A 300 000 $ École Saint-Bernard 200 000 $ École Sainte-Monique 200 000 $ École Boudreau 150 000 $ Total 7 497 005 $

« Je réitère l'importance de doter le Québec des écoles les plus belles et les plus attrayantes. Les écoles fermées ou en mauvais état sont inacceptables. Nous devons offrir des environnements sains, sécuritaires et stimulants aux élèves qui fréquentent les établissements scolaires. Je suis convaincu que l'amélioration de leur milieu de vie favorisera leurs apprentissages, leur motivation et leur réussite éducative. L'annonce d'aujourd'hui pour la circonscription de Vanier?Les Rivières est un autre geste concret visant directement la réussite éducative des élèves et l'amélioration du quotidien du personnel travaillant dans les écoles québécoises. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Il faut réunir les meilleures conditions pour soutenir la réussite éducative des élèves et le travail de tous ceux qui travaillent dans nos écoles. L'amélioration des établissements scolaires peut contribuer au succès du projet éducatif en offrant aux élèves et au personnel scolaire un environnement de qualité. Je salue ces investissements qui maintiendront en bon état les écoles de la circonscription de Vanier?Les Rivières. »

Patrick Huot, député de Vanier?Les Rivières et whip adjoint du gouvernement

Le 24 mars dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant plus de 655 millions de dollars pour permettre aux commissions scolaires francophones et anglophones du Québec de réaliser des travaux de rénovation ou de réhabilitation de leurs établissements au cours de l'année 2017. Près de 2 300 projets de rénovation des infrastructures scolaires seront mis en oeuvre grâce à cette somme.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour cette année seulement, l'annonce d'aujourd'hui porte à 1,058 milliard de dollars le montant annoncé pour rénover les écoles du Québec (mesure Maintien d'actifs), en plus d'un montant de 553 millions permettant de construire de nouvelles écoles (mesure Ajout d'espace) dans chacune des régions du Québec.

