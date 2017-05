XCMG déclare un rendement spectaculaire du premier trimestre et une expansion dans le marché haut de gamme







XUZHOU, Chine, le 5 mai 2017 /CNW/ - XCMG, un important fabricant mondial de machines de construction, a déclaré une montée en flèche de 70 pour cent des ventes trimestrielles de machines au premier trimestre de 2017 après avoir vendu plus de 4 000 excavatrices à l'échelle mondiale, soit une progression annuelle de 150 pour cent.

En s'appuyant sur cette tendance de croissance, la division commerciale de machines d'excavation est sur le point d'expédier plus de 20 excavatrices intelligentes au Ghana, en Afrique, alors que les produits plus perfectionnés de XCMG intéressent de plus en plus les clients provenant des marchés internationaux.

Outre les excavatrices, les autres produits de XCMG, notamment les grues sur camion, les grues sur chenilles et les rouleaux compresseurs, ont également démontré une croissance importante des ventes au premier trimestre.

Étant étroitement liée à l'économie, l'industrie des machines de construction est un des indicateurs importants de l'exploitation macro-économique de l'État. En tant que chef de file mondial de l'industrie, XCMG a rebondi d'un niveau bas et ses projets ont nettement amélioré les activités dans l'ensemble en 2017.

Les ventes de rouleaux tandems ont augmenté de 177 pour cent, dépassant d'autres grandes marques internationales. Les finisseurs avec des largeurs d'épandage dépassant 12 mètres ont connu une hausse de 153 pour cent des ventes, les foreuses horizontales dirigées ont connu un bond de170 pour cent des ventes et le secteur de lutte contre l'incendie a augmenté de 600 %.

Les divisions des travaux de fondation et machinerie lourde de XCMG ont reçu d'importantes commandes d'une valeur de 200 millions de yuans (soit 29 millions $ US) et de 60 millions de yuans (8,7 millions $ US) respectivement alors que la demande dans ces marchés a également démontré une amélioration par rapport à l'année précédente.

« Pendant que l'industrie était en baisse, XCMG a continué à fournir des produits de qualité, en mettant l'accent sur la recherche et le développement pour les produits de moyenne gamme et haut de gamme et d'élargir davantage leurs gammes de produits dans la fabrication intelligente et bâtir une plateforme de gestion de l'internet des objets en vue d'actualiser et d'optimiser leurs produits par le biais d'analyses des données volumineuses », a commenté M. Sun Jianzhong, directeur général adjointe de XCMG.

XCMG investit chaque année 5 pour cent de capital dans la recherche et le développement. Alors que l'industrie se redresse, les années d'expérience de XCMG et les équipes d'ingénieurs compétentes ont permis à la société de maintenir plus de 50 pour cent de la part du marché au sein des secteurs des excavatrices intelligentes, des grues sur chenilles de 500 tonnes et des grues sur camion de 80 tonnes au premier trimestre de 2017, selon l'association chinoise des machines de construction.

À propos de XCMG :

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde comptant 74 ans d'histoire. Il occupe actuellement la 9e position dans le classement mondial du secteur de la machinerie de construction. La société exporte ses produits dans plus de 177 pays et régions à l'échelle mondiale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.xcmg.com, ou suivez XCMG sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

