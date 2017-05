Financement annoncé pour l'élargissement du modèle des cercles de soutien et de responsabilité







Un financement est versé à l'appui d'un programme communautaire national qui réduit le taux de récidive des délinquants sexuels et prévient la victimisation.

OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à assurer la sécurité des Canadiens. Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé qu'un montant de 7,48 millions de dollars en financement fédéral est disponible, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC), pour le projet de prévention du crime appelé le Projet de capacité nationale des Cercles de soutien et de responsabilité (CSR).

Les CSR constituent un programme communautaire d'origine canadienne reconnu à l'échelle mondiale pour son efficacité à réduire le taux de récidive et à prévenir la victimisation. L'itération précédente des CSR a démontré des résultats. Le Projet de capacité nationale des CSR offrira une possibilité d'évaluer davantage le modèle.

Ce projet permettra aux sites des CSR dans 14 communautés dans l'ensemble du pays d'aider les délinquants à accepter l'imputabilité et la responsabilité de leurs actes alors qu'ils terminent de purger leur peine et retournent dans la collectivité. Les cercles offrent à ces anciens délinquants un réseau de soutien hebdomadaire, composé d'employés et de bénévoles qualifiés qui faciliteront et favoriseront leur réintégration communautaire sécuritaire et réussie.

Citations

« Le rétablissement du financement de ce programme important d'origine canadienne démontre notre engagement envers une politique en justice pénale fondée sur des données probantes. Ce projet permettra à réduire la victimisation et de garder nos communautés en sécurité en tenant les ex?délinquants responsables de leurs actes et en leur offrant le soutien dont ils ont besoin pour devenir des membres responsables et productifs de la société. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« CoSA Canada a pris l'engagement de rendre les collectivités plus sécuritaires pour tous les Canadiens en offrant un soutien aux délinquants sexuels tout en les tenant responsables de leurs actes. Les cercles, dont il s'est avéré qu'ils réduisent le taux de récidive de plus de 70 %, sont efficaces grâce au travail acharné de citoyens de partout au pays qui donnent de leur temps pour avoir une incidence positive. Les bénévoles, soutenus par des employés dédiés sur place et par des professionnels du milieu de la justice et d'ailleurs, collaborent afin d'atteindre le but des Cercles de soutien et de responsabilité, qui est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. »

- David Byrne, président du conseil d'administration, CoSA Canada

Faits en bref

Les CSR oeuvrent principalement auprès des ex?délinquants qui ont commis une ou plusieurs infractions à caractère sexuel et qui ont besoin de soutien pour mener une vie positive et sans criminalité.



Son évaluation a démontré que les taux de récidivisme sur une période de cinq ans pour les participants étaient beaucoup plus faibles, 5,6 % par rapport au 22 % pour les ex?délinquants qui n'ont pas participé aux CSR et chaque dollar investi dans ces programmes équivaut à une économie de 4,60 $ pour la société en termes de coûts du système de justice, de la perte de productivité et de la douleur et de la souffrance.



CoSA Canada utilise aussi une partie du financement pour élaborer des documents normalisés comme un modèle opérationnel de CoSA Canada , un manuel de pratiques exemplaires, un manuel normalisé de formation des bénévoles ainsi que des procédures et des politiques de perfectionnement, et ce, dans le but d'établir un réseau de ressources qui faciliteront l'accessibilité de ce programme partout au pays.



Les CSR soutiennent les anciens délinquants de la manière suivante :



en répondant à leurs besoins pratiques (c.?à?d. l'accès à des services médicaux, l'accès à de l'aide sociale ou des moyens financiers, la recherche d'emploi et d'un logement abordable, etc.) et en leur offrant un réseau uniforme de soutien émotionnel;



en élaborant des stratégies et des solutions constructives et prosociales aux préoccupations et aux problèmes quotidiens en plus de célébrer les réussites;



en canalisant les comportements et les attitudes des membres de base qui peuvent être associés au cycle de délinquance.



La Stratégie nationale pour la prévention du crime permet d'exercer un leadership national en matière de pratiques efficaces et efficientes de prévention et de réduction de la criminalité au sein des populations à risque et dans les communautés vulnérables en prenant des mesures pour atténuer les facteurs sous-jacents chez les personnes susceptibles de commettre des infractions. Jusqu'à 43 millions de dollars seront disponibles en 2017?2018 sous forme de subventions (5 %) et de contributions (95 %) à l'appui de la SNPC au cours de la mise en oeuvre et de l'évaluation de programmes de prévention du crime.

Liens connexes

Stratégie nationale pour la prévention du crime

CoSA Canada

Suivez Sécurité publique Canada (@Securite_Canada) sur Twitter.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.securitepublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 15:40 et diffusé par :