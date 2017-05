Invitation aux médias - Les militants libéraux de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se réunissent en colloque régional - Des régions fortes, un Québec audacieux







PABOS-MILLS, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Parti libéral du Québec (PLQ) invite les représentants des médias au colloque régional de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - sur le thème Des régions fortes, un Québec audacieux - qui se déroulera le samedi 6 mai à Pabos-Mills.

En présence du premier ministre du Québec et chef du PLQ, Philippe Couillard, les militants libéraux se réunissent afin de venir échanger sur le thème du développement régional, mais également sur les défis du 21e siècle. Ce sera aussi l'occasion pour eux de venir célébrer le 150e anniversaire du PLQ et de souligner les grandes réalisations libérales depuis 1867.

ÉVÉNEMENT : Colloque de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine



DATE : Samedi 6 mai 2017



HEURE : 11 h à 16 h 30



LIEU : Base de plein air de Bellefeuille

70, route de la Plage

Pabos-Mills (Québec) G0C 2J0

Merci de confirmer votre présence à accreditations@plq.org ou au 1 800 361-1047.

HORAIRE





10 h Inscription



11 h Déjeuner des célébrations du 150e du Parti libéral du Québec

(Salle La Maisonnée)





Mot d'ouverture de Mme Carole Théberge, coprésidente du 150e du Parti libéral du Québec, députée de Lévis et ministre de 2003 à 2007





Mot de bienvenue de M. Sébastien Proulx, député de Jean-Talon, ministre de la Famille, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine





Allocutions





Hommage posthume à M. Gérard D. Lévesque par M. Rémi Bujold, député de Bonaventure - Îles-de-la-Madeleine pour le Parti libéral du Canada de 1979 à 1984





M. Philippe Couillard, député de Roberval, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre



Mêlée de presse de M. Philippe Couillard, député de Roberval, chef du Parti libéral du Québec et premier ministre



13 h Ouverture de la plénière (Salle Plaisance)



Affaires internes (huis clos)



14 h 30 Levée du huis clos





Discussion sur le thème du développement régional et sur les thèmes du tourisme et des transports



Mot d'ouverture de Mme Carole Théberge, coprésidente du 150e du Parti libéral du Québec, députée de Lévis et ministre de 2003 à 2007





Mot de bienvenue de M. Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine et président du caucus régional





Échanges avec les militants





Mot de clôture de Mme Carole Théberge, coprésidente du 150e du Parti libéral du Québec, députée de Lévis et ministre de 2003 à 2007



16 h 30 Fin du colloque

SOURCE Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :