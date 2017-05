Mise à jour sur un produit de consommation - Santé Canada met en garde les consommateurs contre les dangers des lampes à l'huile, des chandelles à l'huile et des inserts de pots à feu vendus par Firefly







OTTAWA, le 5 mai 2017 /CNW/ -

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre les dangers posés par les huiles à lampe et d'autres produits connexes vendus par Firefly. Ces lampes à l'huile, chandelles, inserts de pots à feu et huiles vendus pas Firefly ne contiennent pas de fermetures à l'épreuve des enfants ou d'étiquettes de mise en garde appropriées. Ces produits doivent être utilisés avec de l'huile de paraffine ou de l'huile de citronnelle.

La paraffine liquide et l'huile de citronnelle peuvent poser un danger à la santé humaine, notamment chez les enfants s'ils en ingèrent. L'ingestion accidentelle de la paraffine liquide ou de l'huile de citronnelle peut provoquer des toussotements ou des vomissements, ce qui entraîne le déplacement de petites particules d'huile dans les poumons causant ainsi de graves problèmes de santé, y compris des lésions aux poumons, ou même la mort. D'autres huiles vendues par Firefly peuvent aussi poser le même risque.

Santé Canada a communiqué avec Firefly, dont le siège social se situe aux États-Unis, et a demandé à l'entreprise de procéder à un rappel volontaire des produits visés. À ce jour, Santé Canada n'a pas reçu de réponse et donc met en garde les Canadiens et les Canadiennes contre les risques potentiels que posent ces produits. Les produits peuvent être achetés au Canada par l'intermédiaire d'Amazon.ca et ont été retirés de la vente.

Les huiles, lampes à l'huile, chandelles à l'huile et inserts de pots de feu de Firefly ont été vendus au Canada pendant une période indéterminée sur Amazon.ca et par d'autres détaillants potentiellement.

Un nombre inconnu d'unités ont été vendues au Canada.

Produits visés

Les lampes et chandelles à l'huile Firefly sont dotées d'une mèche de fibre de verre brûlant à l'huile. Elles viennent en onze formes et tailles différentes. L'insert de pots de feu mesure environ 4 pouces de hauteur par 3 pouces de largeur et 2 pouces et comprend une mèche de fibre de verre de 1/2 pouce.

Les huiles Firefly sont vendues en divers formats. Les lampes à l'huile, chandelles et inserts de pots de feu peuvent être vendus accompagnés des types d'huiles suivants :

Combustibles Types Huile à lampe de

paraffine Huile à lampe de paraffine à la citronnelle et huile à lampe de paraffine à

l'eucalyptus Huile à lampe propre Huile à lampe propre à la citronnelle et huile à lampe propre à

l'eucalyptus Combustible pour

chalumeaux Tiki Combustible pour chalumeaux Tiki à la citronnelle et combustible pour

chalumeaux Tiki à l'eucalyptus Combustible sécuritaire

et écologique Combustible sécuritaire et écologique Guardian

Ce que vous devrez faire

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les combustibles, les lampes à l'huile, les chandelles à l'huile et les inserts de pots de feu visés et doivent les éliminer selon leurs directives municipales sur les déchets dangereux.

Les produits de consommation que l'on retrouve en ligne ne respectent pas tous les exigences de réglementation canadiennes. Parfois, ces produits n'ont pas l'étiquetage ou les instructions nécessaires, ce qui peut mener à une mauvaise utilisation ou à des blessures.

À l'instar de nombreuses autres administrations, les produits de consommation au Canada ne sont pas approuvés avant la vente. Ils sont contrôlés à des fins sécuritaires une fois leur diffusion sur le marché et ne font pas tous l'objet d'un essai. Il est important, pour les consommateurs, de prendre des décisions éclairées concernant leurs achats, surtout ceux effectués en ligne. Apprenez-en davantage sur les risques potentiels d'acheter des produits de consommation en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Le programme d'inspection de Santé Canada a montré que les produits visés ne respectaient pas les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques de consommation établies dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Santé Canada a demandé au vendeur Firefly d'effectuer un rappel du produit. En l'absence d'un rappel volontaire par Firefly, Santé Canada met en garde les Canadiens et Canadiennes contre les risques potentiels posés par ces produits.

Notre gouvernement s'est engagé à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Santé Canada effectue régulièrement des essais sur les produits de consommation présents dans le marché canadien et continuera de contrôler les produits en vue d'assurer la sécurité des consommateurs. Le Ministère peut prendre d'autres mesures, au besoin.

Signaler un problème lié à la santé et à la sécurité

Si un produit que vous utilisez entraîne un problème de santé ou de sécurité, signalez-le à Santé Canada ainsi qu'au fabricant ou au détaillant qui vous l'a vendu.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 15:07 et diffusé par :