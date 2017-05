Invitation aux médias - Tenue des assises sur la gentrification dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve







MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal et M. Michel Roy, directeur général de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve tiennent à rappeler la tenue des assises sur la gentrification dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve ce dimanche 7 mai, dès 10 h au Chic Resto Pop.

Pour en savoir plus sur le déroulement de la journée et sur les documents disponibles en vue des assises, veuillez consulter le site Internet de l'arrondissement au ville.montreal.qc.ca/mhm/assisesgentrification2017

Date : Dimanche 7 mai 2017



Heure : 10 h à 16 h



Lieu : Chic Resto Pop, 3900 rue Adam.

