Grand défi Pierre Lavoie 2017 - L'UMQ relèvera à nouveau l'épreuve du 1000 km

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a profité de ses Assises 2017 pour présenter les membres de son équipe masculine qui participeront à l'édition 2017 du Grand défi Pierre Lavoie. Grâce au soutien de Gaz Métro, ces hommes engagés dans le milieu municipal enfourcheront leur vélo du 15 au 18 juin et traverseront des dizaines de municipalités sur 1 000 kilomètres.

« L'UMQ est fière de participer pour une troisième année au Grand défi Pierre Lavoie. Son équipe d'élus municipaux dynamiques et impliqués au sein de leur communauté donnera l'exemple et fera la promotion des saines habitudes de vie et la pratique d'activités physiques. Je suis convaincu que les municipalités accueilleront chaleureusement l'équipe UMQ et les quelque 200 autres équipes de cyclistes qui défileront sur leur territoire en juin prochain », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

« Gaz Métro est très heureuse de s'associer à l'équipe des élus municipaux de l'UMQ pour une troisième année consécutive », affirme pour sa part monsieur Frédéric Krikorian, directeur, développement durable, affaires publiques et gouvernementales chez Gaz Métro. « Notre organisation croit en l'importance de la promotion et l'adoption de saines habitudes de vie afin d'améliorer la santé collective. Il est donc tout naturel pour nous de soutenir l'équipe de l'UMQ pour sa participation au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie. »

Les membres de l'équipe 2017 de l'UMQ sont :

M. Michel Angers , maire de Shawinigan et capitaine de l'équipe;

; M. Jasmin Savard , directeur général de l'UMQ;

L'UMQ souhaite bonne chance à son équipe de cyclistes participant au Grand défi Pierre Lavoie et invite les municipalités à mobiliser leur communauté pour la promotion et l'adoption de saines habitudes de vie.

Des jeunes de l'École La Lancée avec l'UMQ à La Boucle

Soulignons qu'une équipe de cyclistes formée de membres de la permanence de l'UMQ, d'employés de Gaz Métro et de deux jeunes de l'École La Lancée à Montréal, Jérémy et Alexandre, parcourra également plus de 135 kilomètres le 2 juillet prochain, à l'occasion de La Boucle 2017, qui se tiendra dans la région de Montréal. L'Union profitera ainsi de cette épreuve, qui s'inscrit dans les festivités entourant le 375e anniversaire de la métropole, pour réitérer son engagement à soutenir les jeunes du Québec grâce à son Plan municipal d'emplois.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

