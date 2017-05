Les gouvernements lancent le programme logement d'abord à Brandon pour lutter contre l'itinérance







BRANDON, MANITOBA--(Marketwired - 5 mai 2017) - Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont lancé un nouveau projet pilote d'une durée de deux ans pour aider les personnes qui risquent de devenir sans abri à trouver un logement stable et sûr. L'annonce a été faite par Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba.

« Notre gouvernement est déterminé à offrir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance, a affirmé Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre de la Condition féminine et député de Winnipeg-Sud. L'accès à un logement abordable de qualité convenable constitue le fondement de la réussite socio-économique. Il mène à des améliorations en éducation et en santé, à de meilleures possibilités d'emploi et à un plus grand engagement et une plus grande cohésion, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière."

Le programme de supplément au loyer Logement d'abord versera jusqu'à 250 $ par mois sous forme de subvention au loyer à au moins 48 familles et personnes vulnérables de Brandon qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Au total, plus de 307 000 $ seront investis dans cette initiative au cours des prochains deux ans dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

« Le projet pilote reconnaît que de nombreuses personnes peuvent avoir de la difficulté à trouver un logement convenable, même s'il s'agit souvent de la première étape pour nombre d'entre elles de mener une vie stable, de se sentir en sécurité et de devenir membres de la collectivité, a déclaré M. Fielding. Ce programme de supplément au loyer offre de l'aide financière, tout en mettant les participants en relation avec d'autres ressources afin qu'ils aient un meilleur avenir à plus long terme. C'est la première fois que le gouvernement du Manitoba s'associe à un organisme communautaire dans le cadre d'un tel programme et nous avons hâte dans savoir davantage sur l'incidence qu'il aura sur les bénéficiaires et leur succès en général. »

Le programme sera administré par la Fédération des Métis du Manitoba (MMF). La MMF choisira les bénéficiaires admissibles et les dirigera vers d'autres services de soutien communautaires, dans le but d'aider les participants à devenir de bons locataires et retrouver une plus grande autonomie.

« Nous sommes ravis que la ville de Brandon ait été choisie comme site d'essai pour le programme de supplément au loyer Logement d'abord, a dit Leah LaPlante, vice-présidente, Manitoba Métis Federation Southwest Region Inc. Ces fonds supplémentaires accroissent notre capacité à procurer à des personnes et des familles sans abri des options de logement abordables, tout en leur fournissant le soutien dont elles ont besoin pour stabiliser leur situation de logement. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires pour garantir la réussite de la mise en oeuvre du programme. Cette annonce de financement est en grande partie une reconnaissance de l'engagement de notre collectivité à l'égard de la collaboration efficace et de la coordination des services, et nous sommes convaincus que cet investissement aura d'énormes répercussions sur le plan de l'amélioration de la santé et des résultats socio-économiques, tout en réduisant le recours aux services d'urgence. »

Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont récemment annoncé un engagement accru dans le cadre de l'Entente concernant l'IDLA, représentant un investissement de près de 90 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Ces fonds s'ajoutent au financement conjoint de 166 millions de dollars sur huit ans visant à contribuer à la production d'options de logements abordables supplémentaires au Manitoba.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Manitoba Métis Federation Southwest Region Inc., consultez le www.southwestmmf.ca.

Pour en savoir plus sur les programmes de logement au Manitoba, visitez le site http://www.gov.mb.ca/housing/index.fr.html.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le numéro sans frais 1-800-668-2642 ou consultez le site www.schl.ca.

