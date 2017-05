Plus de 800 000 $ pour favoriser le mieux-être des aînés et lutter contre l'intimidation dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue







ROUYN-NORANDA, QC, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être des personnes aînées et la lutte contre l'intimidation, le Gouvernement du Québec accorde une aide de 810 317 $ à plusieurs organismes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) et du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, et le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau.

Citations :

« Je me réjouis que des projets aussi stimulants soient mis en oeuvre dans notre région. Merci à tous les organismes qui sont à l'origine de ces initiatives. Votre engagement et vos nombreuses actions pour assurer le mieux-être et la participation sociale de tous nos concitoyens sont considérables. Ensemble, poursuivons nos efforts pour que les Québécois et Québécoises de tous les âges s'épanouissent au sein de milieux de vie dynamiques, sécuritaires et respectueux de chacun. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Les personnes aînées sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des gestes concrets sur le terrain et qui font qu'ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

« Je tiens à remercier tous les organismes de ma circonscription qui sont à l'origine de ces projets inspirants qui contribueront au mieux-être des personnes aînées et au dynamisme de toute la communauté. Je tiens aussi à saluer votre excellent travail et votre engagement quotidien pour faire de notre région un endroit où il fait bon vivre. »

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est

Faits saillants :

Le programme QADA s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble - Chez soi, dans sa communauté, au Québec. Dans le cadre de ce programme :

Îlot d'or recevra 6 210 $;

la Table de concertation locale pour personnes âgées du Témiscamingue recevra 139 547 $;

Indépendance 65+ inc. recevra 12 000 $;

La troupe à coeur ouvert inc. recevra 35 000 $.

Le Programme de soutien à la démarche MADA s'adresse aux municipalités et aux municipalités régionales de comté. Il vise à soutenir la participation active des personnes aînées au développement de leur communauté, leur maintien à domicile et leur inclusion sociale grâce à l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux. Cette démarche est issue de l'approche du vieillissement actif prônée par l'Organisation mondiale de la Santé. Dans le cadre de ce programme :

la Ville de Témiscaming recevra 5 250 $;

la Municipalité de La Corne recevra 10 500 $;

recevra 10 500 $; Le Carrefour action municipale et famille recevra 4 400 $ pour offrir un soutien technique à ces deux municipalités.

Le programme ITMAV rend possible l'embauche de travailleurs de milieu par des organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité. En ce sens, chacun des organismes suivants recevra une aide financière de 90 000 $ sur deux ans :

Indépendance 65+ inc.;

Parrainage civique Abitibi-Témiscamingue;

Première Nation d'Eagle Village- Kipawa ;

; Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) section valdorienne;

Corporation de développement communautaire Universeau;

Support aux aînés de l'Harricana.

Le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation vise à appuyer des projets pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation ainsi qu'à améliorer l'aide apportée aux personnes victimes, aux témoins et aux auteurs de tels actes de même qu'à leurs proches. Dans le cadre de ce programme :

la Table de concertation locale pour personnes âgées du Témiscamingue recevra 17 410 $;

la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue recevra 40 000 $.

