Le président et chef de la direction de la Société financière IGM parle des forces et stratégies de l'entreprise à l'assemblée annuelle des actionnaires

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 5 mai 2017) - Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX:IGM), s'est adressé aux actionnaires aujourd'hui lors de leur assemblée annuelle. Il a traité des réalisations de la société en 2016 et présenté sa mission, qui consiste à devenir l'entreprise de services financiers la plus centrée sur le client au Canada. Selon lui, la Société financière IGM a la possibilité de tirer parti des changements sur les marchés canadien et mondiaux grâce à une meilleure utilisation de ses capacités et à l'ajout de nouvelles, ce qu'il appelle « libérer notre potentiel ». M. Carney a fait savoir que la Société financière IGM allait tabler sur son envergure, sa capacité d'innovation et sa profonde connaissance des investisseurs pour réaliser ses objectifs.

C'était la première fois que M. Carney prenait la parole à l'assemblée annuelle des actionnaires en tant que chef de la direction du Groupe Investors et en tant qu'unique chef de la direction de la Société financière IGM.

D'après lui, le Groupe Investors est bien positionné pour prendre de l'expansion sur certains marchés clés, tels que la clientèle à valeur élevée et les retraités. Le Groupe Investors a fini l'année 2016 en lion et continue sur sa lancée en 2017 : au premier trimestre, ses ventes brutes ont en effet grimpé de 29 pour cent comparativement au premier trimestre de 2016 pour atteindre 2,9 milliards de dollars, un sommet. Les ventes nettes ont quant à elles progressé de 91 pour cent pour s'établir à 890 millions, le meilleur résultat en dix ans.

Voici les principales réalisations dont M. Carney a parlé devant les quelques 200 personnes présentes :

Groupe Investors :

L'actif géré total a crû de 8,5 pour cent en 2016. L'actif géré des produits destinés aux clients à valeur élevée a augmenté de 15 pour cent pour s'établir à 32 milliards de dollars. (Globalement, 40 pour cent de l'actif du Groupe Investors se trouve dans des solutions réservées à la clientèle à valeur élevée.)

Le rendement des placements s'est amélioré, les deux tiers (66 pour cent) de l'actif géré par le Groupe Investors ayant terminé l'année 2016 dans les deux premiers quartiles, comparativement à seulement 17 pour cent en 2015.

Les Portefeuilles Maestro ont célébré leur premier anniversaire et s'avèrent le produit ayant connu le plus grand succès lors de son lancement dans toute l'histoire du Groupe Investors.

L'option d'achat avec frais d'acquisition reportés (FAR) des fonds communs de placement du Groupe Investors a été éliminée, ce qui a contribué à la hausse de 146 pour cent des ventes nettes durant les six mois qui ont suivi.

Les frais des fonds communs sans frais d'acquisition ont été ramenés aux mêmes niveaux que ceux des fonds avec FAR.

Les critères de recrutement des conseillers ont été resserrés. En outre, tous les conseillers ayant plus de quatre années d'expérience doivent obligatoirement obtenir le titre de planificateur financier (Pl. Fin. au Québec et CFP ailleurs au pays). Le Groupe Investors est d'ailleurs reconnu comme un précurseur au pays sur ce plan.

Placements Mackenzie :

L'actif géré a dépassé les 64 milliards de dollars à la fin de 2016. Au 31 mars 2017, l'actif des fonds communs s'élevait à un sommet historique de près de 53 milliards.

En 2016, les ventes et les parts de marché ont augmenté. Poursuivant sur cette lancée, les ventes nettes de fonds communs ont atteint 381 millions au premier trimestre de 2017 (si l'on exclut les activités de rééquilibrage), le meilleur résultat en plus d'une décennie.

Toujours au premier trimestre de 2017 et en excluant les activités de rééquilibrage, les ventes brutes de fonds communs ont grimpé de 38 pour cent, un autre sommet en plus de dix ans.

Les rendements des placements ont été exceptionnels, 41 pour cent de l'actif des fonds communs étant investi dans des fonds cotés quatre ou cinq étoiles par Morningstar en date de décembre 2016, comparativement à 32 pour cent en décembre 2015.

L'opinion des conseillers financiers a continué de s'améliorer puisque ceux-ci ont placé Mackenzie quatrième en 2016 parmi toutes les sociétés de fonds. En 2013, Mackenzie se trouvait en treizième position.

Nos relations de distribution ont pris de l'ampleur et la marque a gagné en force : en termes de pénétration commerciale auprès des conseillers financiers canadiens, la société est passée de la quatrième place en 2014 à la deuxième en 2016, alors que la marque est passée du quatrième rang en 2012 au deuxième en 2016.

Investment Planning Counsel :

L'entreprise sert quelque 170 000 ménages canadiens grâce à son réseau de plus de 850 planificateurs financiers indépendants fort expérimentés, qui ont en moyenne au moins neuf ans de service.

En 2016, l'actif géré a progressé de 7,7 pour cent pour s'établir à 4,5 milliards de dollars, et l'actif administré, de 6,8 pour cent pour s'élever à 26,1 milliards.

« Les décisions que nous prenons inspirent confiance à nos clients, les résultats atteints attirent de nouveaux clients et les actions posées vont nous aider à réaliser notre objectif de devenir la marque de confiance du secteur », d'expliquer M. Carney.

Il a aussi décrit les investissements de la Société financière IGM en 2016 dans trois entreprises de technologie financière : Personal Capital, Wealthsimple Financial et Portag3 Ventures. Ces investissements visent à élargir le bassin de clientèle de la Société financière IGM grâce à la technologie et à l'innovation, complétant ainsi les services des conseillers et des planificateurs financiers. Cherchant à accéder à de nouveaux marchés, la Société financière IGM a également décidé en 2016 d'investir dans China Asset Management Co., Ltd., l'une des premières et des plus importantes sociétés de gestion de placements de Chine. La transaction, dont la conclusion définitive est subordonnée aux exigences usuelles, permettra aux deux entités de faire des ventes croisées sur leurs territoires respectifs. La Société financière IGM pourra ainsi accéder à l'un des plus grands marchés mondiaux, dont l'expansion économique est parmi les plus rapides.

Lors de l'assemblée annuelle, on a annoncé l'élection de deux nouveaux membres au conseil d'administration de la Société financière IGM : Susan Doniz, chef des technologies de Qantas Airways Limited, et Sharon MacLeod, vice-présidente, Global Brand, Dove Men+ Care, à Unilever. Pour en savoir plus, lisez le communiqué sur ce sujet.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif du Canada, et gère un actif total d'environ 150 milliards de dollars. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE POWER.

