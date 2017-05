Construction de logements pour personnes âgées à Brandon







BRANDON, MANITOBA--(Marketwired - 5 mai 2017) - Les travaux de construction d'un ensemble de 63 logements pour personnes âgées sont en cours à Brandon. L'ensemble offrira davantage d'options de logements aux aînés qui souhaitent vivre de façon autonome dans leur collectivité. Situé au 2105, avenue Brandon, l'ensemble est le résultat d'un partenariat entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal et sa création a été annoncée par Terry Duguid, député de Winnipeg South, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, et l'honorable Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, en plus du maire de Brandon, Rick Chrest.

« Le gouvernement du Canada contribue à donner accès au logement abordable à ceux qui en ont le plus besoin, tant au Manitoba que dans le reste du pays, a affirmé M. Duguid, député de Winnipeg South. Dans le cas du 2105, avenue Brandon, tous les paliers du gouvernement travaillent à la mise en oeuvre de solutions locales à des problèmes de logements locaux et à répondre aux besoins des aînés en matière de logement afin qu'ils puissent continuer de vivre de façon autonome au sein de leur collectivité. »

Les gouvernements du Canada et du Manitoba se sont engagés à consacrer plus de 3,1 millions de dollars à cet ensemble de 14 millions de dollars aux termes de la prolongation de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Une fois achevé, cet immeuble de quatre étages offrira 48 logements abordables et 15 au prix courant à Brandon. Les locataires futurs pourront également jouir d'aires communes sur chaque étage, d'une aire de repos extérieure et d'un jardin commun.

« Nous sommes fiers d'être un partenaire dans cette initiative et de nous assurer de pouvoir répondre aux besoins de logements à long terme des aînés qui veulent vivre à Brandon, a déclaré M. Fielding. Que les résidents aient accès à un logement sûr et abordable est une priorité de notre gouvernement. Le commencement des travaux constitue un jalon important pour les locataires futurs et pour nous tous qui reconnaissent l'importance du logement pour les individus, les familles et la collectivité. »

Le gouvernement du Manitoba et la Ville de Brandon ont conclu un partenariat continu visant à créer des logements abordables dans la collectivité. La Ville a fourni gratuitement la propriété située au 2105, avenue Brandon, d'une valeur de 920 000 $ en plus d'autres formes de soutien se chiffrant à plus de 600 000 $.

« Au nom de la Ville de Brandon et de l'ensemble du conseil municipal, je tiens à exprimer à quel point nous sommes heureux qu'un projet aussi utile soit en cours à Brandon, a déclaré le maire Rick Chrest. Non seulement cet ensemble permettra de répondre à la demande croissante de logements abordables pour aînés dans notre collectivité, mais il soutiendra aussi la vision de la ville qui est de créer des quartiers intégrés qui rassemblent des gens de tous les milieux, qui s'inscrivent dans notre souhait continu de maximiser l'utilisation des aménagements intercalaires développés et qui complémentent la priorité stratégique du conseil municipal, soit l'intégration communautaire. »

À la suite d'une demande de propositions de la part de la Ville et de la Province en 2015, Western Manitoba Seniors Non-Profit Housing Co-op Ltd. (West-Man) a obtenu le mandat de construire et de gérer la propriété. Cet ensemble constitue la deuxième phase du travail de la coopérative dans la collectivité. Ils gèrent actuellement un ensemble de 34 logements abordables pour aînés sur McDiarmid Drive.

« Notre coopérative aimerait remercier ses membres, ses partenaires, ses bénévoles, ses proches et tous les gens qui ont soutenu la Western Manitoba Seniors Non-Profit Housing Co-operative Ltd. pour leur vision et leur défense du logement pour les aînés, a indiqué Harvey Douglas, président du Comité pour l'expansion. Cette propriété a une signification spéciale pour ceux d'entre nous qui font partie de cette famille coopérative. Ensemble, nous avons créé un héritage de logements confortables et abordables pour aînés. Le montant de 2 millions de dollars de capital social fourni par nos membres a permis la création de cet ensemble de 14 millions de dollars ici, à Brandon. L'impact de notre héritage améliorera la vie des membres résidents en plus d'apporter des avantages à la collectivité à l'avenir. »

La coopérative a été fondée en juillet 2009 afin de fournir des logements sûrs, confortables, abordables et accessibles aux aînés de Brandon.

L'immeuble sera conforme aux normes de conception de logements visitables et accessibles du Manitoba et celles du programme Éconergique de Manitoba Hydro. On prévoit que la construction s'achèvera à l'été 2018.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont récemment annoncé un engagement accru dans le cadre de l'Entente concernant l'IDLA, représentant un investissement de près de 90 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Ces fonds s'ajoutent au financement conjoint de 166 millions de dollars sur huit ans visant à contribuer à la production d'options de logements abordables supplémentaires au Manitoba.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le numéro sans frais 1-800-668-2642 ou consultez le site www.schl.ca.

Pour en savoir plus sur les programmes de logement au Manitoba, visitez le site http://www.gov.mb.ca/housing/index.fr.html.

Communiqué envoyé le 5 mai 2017 à 14:33 et diffusé par :